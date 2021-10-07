Letônia x Holanda: onde assistir, horário e escalações do jogo das Eliminatórias da Copa do Mundo

A Holanda viaja para encarar a Letônia pelas Eliminatórias da Copa do Mundo nesta sexta-feira, às 15h45 (horário de Brasília). A equipe de Louis van Gaal vive uma situação delicada na tabela de classificação do Grupo G e busca a vitória com o objetivo de voltar a disputar o Mundial de seleções.Hora de aproveitar
A Holanda enfrenta a vice-lanterna do Grupo G na mesma rodada em que Noruega (2ºlugar) e Turquia (3ºlugar) se enfrentam e podem deixar pontos importantes para trás e ver a equipe de Van Gaal abrir distância. Além disso, a Laranja enfrenta Gibraltar, que soma seis derrotas até o momento, na próxima segunda-feira.
Retrospecto positivo
A Holanda encarou a Letônia em quatro partidas oficiais em toda a história e possui um aproveitamento de 100% contra o adversário desta sexta-feira. A Laranja marcou 13 gols somando todos os encontros e nunca sofreu um tento do rival.
FICHA TÉCNICA:Letônia x Holanda
Data e horário: 8/10/2021, às 15h45 (de Brasília)Local: Daugava Stadium, em Riga (LET)Onde assistir: TNT
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:LETÔNIA (Técnico: Dainis Kazakevičs)Ozols; Savalnieks, Cernomordijs, Dubra e Jurkovskis; Zjuzins e Emsis; Kamess, Ikaunieks e Ciganiks; Uldrikis
Desfalques: Vladislavs Gutkovskis (suspenso)
HOLANDA (Técnico: Louis van Gaal)Biljow; Dumfries, De Vrij, Van Dijk e Blind; Gravenberch, Frenkie de Jong e Klaassen; Berghuis, Memphis Depay e Gakpo
Desfalques: Nenhum