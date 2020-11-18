Lesões no sistema defensivo preocupam técnico Zidane

O Real Madrid está preocupado com o setor defensivo para o duelo contra o Villarreal neste sábado. O zagueiro Sergio Ramos se machucou e sentiu dores na região do bíceps femoral direito e saiu no final da goleada da Espanha sobre a Alemanha. Já Varane foi substituído no intervalo após machucar o ombro no duelo contra a Suécia.
Ambos irão passar por exames para que o técnico Zidane saiba a gravidade da lesão de ambos os titulares. Além disso, o zagueiro Militão ainda aguarda novos testes de Covid-19 para estar apto aos jogos, enquanto Nacho retornou aos treinos recentementes após se de uma contusão adquirida no clássico contra o Barcelona.
Com todos os problemas defensivos, a equipe merengue encara os atuais vice-líderes do Campeonato Espanhol neste final de semana. Sem os quatro zagueiros do elenco, é possível que o comandante francês tenha que recorrer aos atletas da categoria de base ou buscar improvisar os jogadores do plantel.