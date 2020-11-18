Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Lesões no sistema defensivo preocupam técnico Zidane

Sergio Ramos e Raphael Varane se contundiram nos compromissos com suas seleções, enquanto Nacho retorna de lesão e Militão aguarda teste negativo de Covid-19...

Publicado em 18 de Novembro de 2020 às 09:40

Crédito: PETER POWELL / AFP
O Real Madrid está preocupado com o setor defensivo para o duelo contra o Villarreal neste sábado. O zagueiro Sergio Ramos se machucou e sentiu dores na região do bíceps femoral direito e saiu no final da goleada da Espanha sobre a Alemanha. Já Varane foi substituído no intervalo após machucar o ombro no duelo contra a Suécia.
Ambos irão passar por exames para que o técnico Zidane saiba a gravidade da lesão de ambos os titulares. Além disso, o zagueiro Militão ainda aguarda novos testes de Covid-19 para estar apto aos jogos, enquanto Nacho retornou aos treinos recentementes após se de uma contusão adquirida no clássico contra o Barcelona.
Com todos os problemas defensivos, a equipe merengue encara os atuais vice-líderes do Campeonato Espanhol neste final de semana. Sem os quatro zagueiros do elenco, é possível que o comandante francês tenha que recorrer aos atletas da categoria de base ou buscar improvisar os jogadores do plantel.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados