Lesões 'incomuns' desfalcaram São Paulo contra o América-MG; entenda

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net

As lesões nos olhos não são fáceis de acontecerem no futebol. No entanto, o São Paulo teve dois desfalques na equipe, no empate por 0 a 0 contra o América-MG, por lesões oculares: o lateral-direito Igor Vinícius e o atacante Luciano. O primeiro levou uma pancada na vitória sobre o Atlético-GO por 2 a 1, no último domingo, no Morumbi. Após o choque, Igor Vinícius ficou com o olho inchado e precisou ser substituído. O jogador ainda passou por exames no hospital, que não detectaram nenhuma lesão mais grave.

Sem ele e Orejuela, que também está lesionado, Crespo precisou utilizar o atacante Galeano improvisado diante do Coelho e no segundo tempo contra os goianos. Há ainda uma pequena chance de Igor voltar diante do Atlético-MG, no próximo sábado (25).

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!Já Luciano foi desfalque de última hora, cortado por uma irritação ocular, segundo a assessoria do São Paulo. Ele irá passar por exames nos próximos dias para o diagnóstico correto do problema.