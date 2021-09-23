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futebol

Lesões 'incomuns' desfalcaram São Paulo contra o América-MG; entenda

Luciano ficou fora dos relacionados contra o América-MG por conta de uma irritação nos olhos, enquanto Igor Vinicius também foi desfalque por trauma no olho esquerdo...
LanceNet

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Publicado em 

23 set 2021 às 08:00

Publicado em 23 de Setembro de 2021 às 08:00

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net
As lesões nos olhos não são fáceis de acontecerem no futebol. No entanto, o São Paulo teve dois desfalques na equipe, no empate por 0 a 0 contra o América-MG, por lesões oculares: o lateral-direito Igor Vinícius e o atacante Luciano. O primeiro levou uma pancada na vitória sobre o Atlético-GO por 2 a 1, no último domingo, no Morumbi. Após o choque, Igor Vinícius ficou com o olho inchado e precisou ser substituído. O jogador ainda passou por exames no hospital, que não detectaram nenhuma lesão mais grave.
Sem ele e Orejuela, que também está lesionado, Crespo precisou utilizar o atacante Galeano improvisado diante do Coelho e no segundo tempo contra os goianos. Há ainda uma pequena chance de Igor voltar diante do Atlético-MG, no próximo sábado (25).
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!Já Luciano foi desfalque de última hora, cortado por uma irritação ocular, segundo a assessoria do São Paulo. Ele irá passar por exames nos próximos dias para o diagnóstico correto do problema.
Vale ressaltar que Luciano vinha ganhando confiança após o gol contra o Dragão depois de ficar um mês fora por um estiramento na coxa. Em 2021, o camisa onze atuou em somente 26 jogos com sete gols marcados.

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