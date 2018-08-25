Lesionados, jogadores do futebol capixaba ganham a vida no comércio

Tatá, lateral esquerdo e vendedor de motos Crédito: Bernardo Coutinho

Da noite para o dia ele se viu sem um clube de futebol e, ainda por cima, machucado. Um simples escorregão em casa lhe causou inflamação no púbis e rompimento do adutor. Resultado: uma nova lesão, mas uma nova profissão também. Sem poder atuar nos gramados até se recuperar, o lateral esquerdo Tatá teve de se virar nos 30 para se manter financeiramente. Há quatro meses ele virou vendedor de motos em uma loja de Cariacica.

Aos 28 anos, o jogador nunca havia trabalhado com vendas, mas já comprou uma moto justamente na loja onde atua hoje. Ao saber que Tatá estava parado, o supervisor fez o convite. Fiz um mês e meio de fisioterapia, mas estava desempregado e tenho filho pequeno em casa. Se eu estivesse machucado em algum clube, pelo menos ficaria encostado, mas sem clube é mais complicado. Eu nunca tinha trabalhado com vendas, mas já tive moto, então entendo um pouco. Além disso, fiz um curso de vendas.

Tatá vende motos em uma loja de Cariacica Crédito: Bernardo Coutinho

Com passagens por clubes como Desportiva e Rio Branco, Tatá só poderá voltar a campo cerca de um ano depois da lesão, caso faça o tratamento completo. Acostumado a driblar, correr, marcar e fazer gols, o jogador/vendedor admite que sente algumas dificuldades na nova função, mas está gostando deste novo mundo.

Convencer o cliente a fazer o plano é o mais difícil, mas já estou tendo um retorno legal. São pessoas diferentes, assuntos diferentes e funções muito diferentes também. É tudo muito novo, estou gostando, destacou.

Tatá já vestiu a camisa da Desportiva Crédito: Henrique Montovanelli/Desportiva

Carreira no futebol é curta, muitos jogadores penduram as chuteiras na faixa dos 30. Além disso, é uma profissão instável. Por conta disso, Tatá não descarta permanecer na profissão de vendedor e desistir da bola.

Na loja eu estaria empregado o ano inteiro, é uma garantia. O futebol, ainda mais aqui no Estado, é complicado. Os clubes fazem contrato por campeonato, e são competições curtas. Hoje, na minha atual situação, eu não pararia para voltar a jogar, finalizou.





Duas lojas de roupas em Vila Velha

Magno tem duas lojas Crédito: Acervo pessoal

Conselho de mãe nunca falha. E com o lateral direito Magno não foi diferente. O jogador sempre ouviu: Filho, junta dinheiro e abre uma loja. Futebol não é para a vida toda.

Magno operou o joelho há cerca de dois meses por conta de uma lesão antiga no ligamento cruzado e no menisco. Enquanto não se recupera, se dedica inteiramente às duas lojas de roupas que tem, uma masculina em Ulisses Guimarães e uma feminina em Vale Encantado, ambas em Vila Velha.

No ano passado, Magno estava no Bangu quando decidiu seguir a dica da mãe. Juntou dinheiro e abriu uma loja. Enquanto jogava no Rio de Janeiro, deixou uma pessoa próxima à frente do comércio. O negócio deu tão certo que ele decidiu abrir a segunda loja. Magno cuida de uma (masculina), enquanto a esposa cuida da outra (feminina).

Magno, lateral direito e dono de duas lojas de roupas Crédito: Acervo pessoal

Minha mãe tem 15 anos no ramo, tem três lojas e me dá dicas de como funciona. Se a pessoa entrar na minha loja com R$ 100, os R$ 100 ficam na loja (risos), porque eu sei convencer a comprar. Me saio bem como vendedor. Na parte feminina sempre tive dificuldade, até porque mulher gosta de pedir opinião na roupa que está provando, então deixo isso com minha esposa.

Em dezembro Magno poderá voltar a treinar com bola. Enquanto isso não acontece, ele se vira como pode na loja. Faço um trabalhinho na loja com borrachinha, peso, e complemento com academia. Não preciso mais de fisioterapia, disse o lateral, que pretende jogar apenas no Espírito Santo a partir de agora, justamente para cuidar das lojas.

Magno já foi lateral do Vitória Crédito: Wagner Chaló/Vitória