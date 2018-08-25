Lesionados, jogadores do futebol capixaba ganham a vida no comércio

Da noite para o dia ele se viu sem um clube de futebol e, ainda por cima, machucado. Um simples escorregão em casa lhe causou inflamação no púbis e rompimento do adutor. Resultado: uma nova lesão, mas uma nova profissão também. Sem poder atuar nos gramados até se recuperar, o lateral esquerdo Tatá teve de se virar nos 30 para se manter financeiramente. Há quatro meses ele virou vendedor de motos em uma loja de Cariacica.
Aos 28 anos, o jogador nunca havia trabalhado com vendas, mas já comprou uma moto justamente na loja onde atua hoje. Ao saber que Tatá estava parado, o supervisor fez o convite. Fiz um mês e meio de fisioterapia, mas estava desempregado e tenho filho pequeno em casa. Se eu estivesse machucado em algum clube, pelo menos ficaria encostado, mas sem clube é mais complicado. Eu nunca tinha trabalhado com vendas, mas já tive moto, então entendo um pouco. Além disso, fiz um curso de vendas.
Com passagens por clubes como Desportiva e Rio Branco, Tatá só poderá voltar a campo cerca de um ano depois da lesão, caso faça o tratamento completo. Acostumado a driblar, correr, marcar e fazer gols, o jogador/vendedor admite que sente algumas dificuldades na nova função, mas está gostando deste novo mundo.
Convencer o cliente a fazer o plano é o mais difícil, mas já estou tendo um retorno legal. São pessoas diferentes, assuntos diferentes e funções muito diferentes também. É tudo muito novo, estou gostando, destacou.
Carreira no futebol é curta, muitos jogadores penduram as chuteiras na faixa dos 30. Além disso, é uma profissão instável. Por conta disso, Tatá não descarta permanecer na profissão de vendedor e desistir da bola.
Na loja eu estaria empregado o ano inteiro, é uma garantia. O futebol, ainda mais aqui no Estado, é complicado. Os clubes fazem contrato por campeonato, e são competições curtas. Hoje, na minha atual situação, eu não pararia para voltar a jogar, finalizou.
Duas lojas de roupas em Vila Velha
Conselho de mãe nunca falha. E com o lateral direito Magno não foi diferente. O jogador sempre ouviu: Filho, junta dinheiro e abre uma loja. Futebol não é para a vida toda.
Magno operou o joelho há cerca de dois meses por conta de uma lesão antiga no ligamento cruzado e no menisco. Enquanto não se recupera, se dedica inteiramente às duas lojas de roupas que tem, uma masculina em Ulisses Guimarães e uma feminina em Vale Encantado, ambas em Vila Velha.
No ano passado, Magno estava no Bangu quando decidiu seguir a dica da mãe. Juntou dinheiro e abriu uma loja. Enquanto jogava no Rio de Janeiro, deixou uma pessoa próxima à frente do comércio. O negócio deu tão certo que ele decidiu abrir a segunda loja. Magno cuida de uma (masculina), enquanto a esposa cuida da outra (feminina).
Minha mãe tem 15 anos no ramo, tem três lojas e me dá dicas de como funciona. Se a pessoa entrar na minha loja com R$ 100, os R$ 100 ficam na loja (risos), porque eu sei convencer a comprar. Me saio bem como vendedor. Na parte feminina sempre tive dificuldade, até porque mulher gosta de pedir opinião na roupa que está provando, então deixo isso com minha esposa.
Em dezembro Magno poderá voltar a treinar com bola. Enquanto isso não acontece, ele se vira como pode na loja. Faço um trabalhinho na loja com borrachinha, peso, e complemento com academia. Não preciso mais de fisioterapia, disse o lateral, que pretende jogar apenas no Espírito Santo a partir de agora, justamente para cuidar das lojas.
Meu pensamento é ficar, só saio do Estado se valer muito a pena. Não tenho como deixar duas lojas com duas pessoas. E com a loja consigo me manter tranquilamente. Além disso, vários amigos jogadores pedem para eu levar as roupas no treino, estou até devendo essa visita a eles (risos).