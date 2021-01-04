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futebol

Lesionado, Neymar deverá ficar de fora da estreia de Pochettino no PSG

Brasileiro ainda não está recuperado de entorse sofrida no tornozelo na derrota para o Lyon, no dia 13 de dezembro, e não deverá ser relacionado para jogo com Saint-Étienne...
LanceNet

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Publicado em 

04 jan 2021 às 19:49

Publicado em 04 de Janeiro de 2021 às 19:49

Crédito: FRANCK FIFE / AFP
Após uma entorse no tornozelo esquerdo sofrida na derrota do PSG para o Lyon no dia 13 de dezembro, o atacante Neymar não deverá entrar em campo pela equipe da capital francesa na próxima quarta-feira. O jogo será contra o Saint-Étienne, pelo Campeonato Francês, e marcará a estreia de Mauricio Pochettino no comando da equipe.
O jornal ainda informou que o PSG não terá também outros cinco jogadores: Kimpembe, Paredes, Florenzi e Bernat estão lesionados, enquanto o brasileiro Rafinha testou positivo para a Covid-19.

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