Lesionado, Neymar deverá ficar de fora da estreia de Pochettino no PSG

Após uma entorse no tornozelo esquerdo sofrida na derrota do PSG para o Lyon no dia 13 de dezembro, o atacante Neymar não deverá entrar em campo pela equipe da capital francesa na próxima quarta-feira. O jogo será contra o Saint-Étienne, pelo Campeonato Francês, e marcará a estreia de Mauricio Pochettino no comando da equipe.