Lesionado, Messi não é relacionado para jogo entre PSG e Montpellier

Lionel Messi está fora da lista de relacionados do Paris Saint-Germain para encarar o Montpellier neste sábado pelo Campeonato Francês. O argentino já foi desfalque no duelo contra o Metz na última quarta-feira pela Ligue 1 e é dúvida para o confronto contra o Manchester City pela Champions League.
> Veja a tabela da Ligue 1Segundo o boletim médico do PSG, o atleta apareceu no gramado nesta sexta-feira, mas deve passar por novos exames no joelho esquerdo neste domingo. O camisa 30 vem carregando as dores desde que retornou à Paris após a disputa das Eliminatórias da Copa do Mundo.
- Esperamos que a recuperação seja como a que queremos nos próximos dias. Queremos contar com ele o quanto antes - destacou Pochettino em sua coletiva de imprensa.