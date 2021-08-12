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Lesionado, Hiago inicia transição no Sergipe e exalta apoio da família: "Supero com mais leveza"

Nesta semana, o atleta iniciou um trabalho de fortalecimento muscular e se vê mais próximo do retorno aos gramados pelo time sergipano na disputa do Brasileiro Série D
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Publicado em 12 de Agosto de 2021 às 17:02

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 ago 2021 às 17:02
Crédito: Hiago Sergipe se recupera de uma lesão muscular no Sergipe-SE (Divulgação/Sergipe
O meia Hiago Ramiro era um dos destaques do Sergipe-SE até lesionar o adutor esquerdo há um mês. A contusão foi de grau 3 e tirou o atleta dos últimos quatro jogos.
Nesta semana, o atleta iniciou um trabalho de fortalecimento muscular e se vê mais próximo do retorno aos gramados.
Para tentar acelerar o processo, Hiago tem realizado tratamentos em até três períodos por dia, seja no centro de treinamento ou em casa, onde encontra o apoio da família para se sentir melhor e encarar a fase "com mais leveza".
- Foi uma lesão um pouco complicada, eu nunca tinha me lesionado assim de ficar fora de vários jogos. Busco apoio em casa com a família para superar isso com mais leveza. O tempo previsto para voltar 100% seria de oito a 10 semanas. Hoje completa um mês da lesão - contou Hiago Ramiro. - Já comecei o tratamento de fortalecimento. Estou me sentindo bem, tem sido uma evolução boa, pois estou tratando em dois ou até mesmo em três períodos com os fisioterapeutas para acelerar e voltar o quanto antes aos gramados - acrescentou.
O Sergipe faz boa campanha no Grupo 4, sendo dono da segunda colocação, com 18 pontos, quatro atrás da líder Juazeirense-BA. Hiago, inclusive, já faz planos e segue sonhando com o acesso à Série C.
- (Quando voltar) Quero seguir ajudando nossa equipe a conseguir o tão sonhado acesso. Estamos com a classificação bem encaminhada, quero voltar 100%. Sei que falta pouco pra isso - disse Hiago.
Sem o meia, o Sergipe visita o Murici-AL, neste sábado, às 15h, pela 11ª rodada do Brasileirão Série D.

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