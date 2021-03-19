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futebol

Lesionado há mais de um ano, Walce corre no CT e segue recuperação

Zagueiro do São Paulo se recupera de lesão no joelho sofrida em janeiro de 2020. Defensor passou por duas cirurgias na região e não foi inscrito na primeira fase do estadual...

Publicado em 19 de Março de 2021 às 14:42

LanceNet

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Publicado em 

19 mar 2021 às 14:42
Crédito: Érico Leonan/saopaulofc.net
A manhã desta sexta-feira foi de boas notícias no treino do São Paulo. O zagueiro Walce, que rompeu o ligamentos do joelho esquerdo em um treino da seleção olímpica em janeiro de 2020, correu no gramado do CT da Barra Funda e deu mais um passo para a sua volta.
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O jogador de 22 anos, porém, ainda não tem um prazo para voltar aos treinamentos juntamente com o restante do elenco. Portanto, ele não foi inscrito na primeira fase do Campeonato Paulista.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO PAULISTA Pelo time principal do São Paulo, Walce fez cinco partidas, todas na temporada de 2019. Foram quatro partidas pelo Campeonato Brasileiro e uma na Copa do Brasil, com duas vitórias, dois empates e uma derrota.
O São Paulo segue os treinamentos mesmo com o Campeonato Paulista paralisado no momento. O Tricolor aguarda uma definição da Federação Paulista para determinar a programação dos próximos dias.

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