Lesionado há mais de um ano, Walce corre no CT e segue recuperação

Crédito: Érico Leonan/saopaulofc.net

A manhã desta sexta-feira foi de boas notícias no treino do São Paulo. O zagueiro Walce, que rompeu o ligamentos do joelho esquerdo em um treino da seleção olímpica em janeiro de 2020, correu no gramado do CT da Barra Funda e deu mais um passo para a sua volta.

São Paulo contrata meia ex-Palmeiras: relembre jogadores que passaram pelos dois rivais

O jogador de 22 anos, porém, ainda não tem um prazo para voltar aos treinamentos juntamente com o restante do elenco. Portanto, ele não foi inscrito na primeira fase do Campeonato Paulista.

VEJA A TABELA DO CAMPEONATO PAULISTA Pelo time principal do São Paulo, Walce fez cinco partidas, todas na temporada de 2019. Foram quatro partidas pelo Campeonato Brasileiro e uma na Copa do Brasil, com duas vitórias, dois empates e uma derrota.