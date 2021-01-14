Lesionado, Geromel não encara o Palmeiras

Se Renato Gaúcho terá a volta de Maicon para encarar o Palmeiras, pelo menos na zaga o desfalque continua. Trata-se de Pedro Geromel, que sofre com uma lesão muscular na coxa esquerda.
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Nos últimos dias o departamento médico do Tricolor tentou colocar o atleta à disposição de Portaluppi, mas ele não se recuperou a tempo de viajar para São Paulo.
Agora, a expectativa é que ele retorne ao time principal na próxima semana, quando o Grêmio recebe o Atlético-MG, na Arena.
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Substituto
Sem Geromel, o técnico Renato Gaúcho vai apostar no jovem Rodriguez ou na experiência de David Braz para atuar ao lado de Kannemann.
Provável Escalação do Grêmio: Victor Ferraz, Rodrigues (David Braz), Kannemann e Diogo Barbosa; Matheus Henrique, Darlan (Maicon), Alisson, Jean Pyerre e Pepê; Diego Souza.