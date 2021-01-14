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futebol

Lesionado, Geromel não encara o Palmeiras

Zagueiro sofre com lesão muscular e só volta ao time na próxima semana, diante do Atlético-MG...
LanceNet

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Publicado em 

13 jan 2021 às 21:44

Publicado em 13 de Janeiro de 2021 às 21:44

Crédito: LUCAS UEBEL/GRÊMIO
Se Renato Gaúcho terá a volta de Maicon para encarar o Palmeiras, pelo menos na zaga o desfalque continua. Trata-se de Pedro Geromel, que sofre com uma lesão muscular na coxa esquerda.
+ TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO
Nos últimos dias o departamento médico do Tricolor tentou colocar o atleta à disposição de Portaluppi, mas ele não se recuperou a tempo de viajar para São Paulo.
Agora, a expectativa é que ele retorne ao time principal na próxima semana, quando o Grêmio recebe o Atlético-MG, na Arena.
+ Palmeiras líder e Coritiba na lanterna: confira a classificação do returno do Brasileirão!
Substituto
Sem Geromel, o técnico Renato Gaúcho vai apostar no jovem Rodriguez ou na experiência de David Braz para atuar ao lado de Kannemann.
Provável Escalação do Grêmio: Victor Ferraz, Rodrigues (David Braz), Kannemann e Diogo Barbosa; Matheus Henrique, Darlan (Maicon), Alisson, Jean Pyerre e Pepê; Diego Souza.

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