Lesionado, Geromel não encara o Palmeiras

Crédito: LUCAS UEBEL/GRÊMIO

Se Renato Gaúcho terá a volta de Maicon para encarar o Palmeiras, pelo menos na zaga o desfalque continua. Trata-se de Pedro Geromel, que sofre com uma lesão muscular na coxa esquerda.

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Nos últimos dias o departamento médico do Tricolor tentou colocar o atleta à disposição de Portaluppi, mas ele não se recuperou a tempo de viajar para São Paulo.

Agora, a expectativa é que ele retorne ao time principal na próxima semana, quando o Grêmio recebe o Atlético-MG, na Arena.

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Substituto

Sem Geromel, o técnico Renato Gaúcho vai apostar no jovem Rodriguez ou na experiência de David Braz para atuar ao lado de Kannemann.