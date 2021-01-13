Lesionado desde setembro, Liziero corre no gramado; volante do São Paulo não tem prazo de retorno

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc

O São Paulo contou com uma boa novidade no treinamento desta quarta-feira (13), O meia Liziero correu no gramado do CT da Barra Funda sob supervisão dos fisioterapeutas do clube.

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Segundo o Tricolor, ele seguirá com as atividades de recuperação no Reffis buscando se recuperar de uma ruptura no ligamento do tornozelo direito. Liziero vem fazendo fisioterapia e exercícios focados na cicatrização da lesão.

VEJA A SITUAÇÃO DO SÃO PAULO NO BRASILEIRÃOApesar de progredir no tratamento, o jovem revelado em Cotia ainda não tem previsão de retorno. Nesta temporada, o meia fez 15 partidas, sem balançar as redes. O zagueiro Walce, que realizou uma cirurgia no joelho, também segue em recuperação.

Outro atleta no departamento médico é o atacante Luciano. O camisa 11 ficou de fora do treinamento da manhã desta quarta-feira (13) e continuou o tratamento de uma lesão na perna.