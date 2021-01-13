Lesionado desde setembro, Liziero corre no gramado; volante do São Paulo não tem prazo de retorno

O São Paulo contou com uma boa novidade no treinamento desta quarta-feira (13), O meia Liziero correu no gramado do CT da Barra Funda sob supervisão dos fisioterapeutas do clube.
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Segundo o Tricolor, ele seguirá com as atividades de recuperação no Reffis buscando se recuperar de uma ruptura no ligamento do tornozelo direito. Liziero vem fazendo fisioterapia e exercícios focados na cicatrização da lesão.
VEJA A SITUAÇÃO DO SÃO PAULO NO BRASILEIRÃOApesar de progredir no tratamento, o jovem revelado em Cotia ainda não tem previsão de retorno. Nesta temporada, o meia fez 15 partidas, sem balançar as redes. O zagueiro Walce, que realizou uma cirurgia no joelho, também segue em recuperação.
Outro atleta no departamento médico é o atacante Luciano. O camisa 11 ficou de fora do treinamento da manhã desta quarta-feira (13) e continuou o tratamento de uma lesão na perna.
Ele corre contra o tempo, realizando trabalho em dois períodos para poder retornar diante do Athletico, no próximo domingo (17), às 16h, na Arena da Baixada, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vale lembrar que ele está com uma infecção, causada por um cisto de Baker que estourou.