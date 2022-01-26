Lesionado desde novembro, Neymar volta a correr no campo em treino do PSG

Recuperando-se de uma lesão no tornozelo esquerdo, sofrida em novembro do ano passado, o atacante Neymar voltou a correr em campo durante treino do Paris Saint-Germain. O clube francês informou que o camisa 10 foi ao gramado na atividade desta quarta-feira para dar sequência à recuperação da contusão.De acordo com o PSG, Neymar deu início à fase de recondicionamento físico e a expectativa é que o astro do time parisiense fique à disposição de Mauricio Pochettino em breve. Segundo a imprensa francesa, a ideia era ter o brasileiro para o jogo contra o Nice, na próxima segunda-feira, pela Copa da França.

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Caso o camisa 10 não esteja disponível, o mais provável é que ele jogue contra o Lille, no dia 6 de fevereiro, pelo Campeonato Francês. O Paris Saint-Germain quer ter o craque 100% fisicamente para o duelo contra o Real Madrid, no dia 15 do próximo mês, pelo jogo de ida das oitavas de final da Champions League.

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Na atual temporada, Neymar entrou em campo pelo Paris Saint-Germain em apenas 14 partidas, entre Campeonato Francês e Champions League. O jogador de 29 anos marcou três gols e deu três assistências para seus companheiros, sendo todos as participações diretas na Ligue 1.