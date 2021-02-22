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futebol

Lesionado, Benzema não é relacionado para a partida contra a Atalanta pela Liga dos Campeões

Atacante francês foi cortado do jogo por não ter se recuperado de uma distensão muscular no adutor da perna esquerda...

Publicado em 22 de Fevereiro de 2021 às 12:53

LanceNet

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Publicado em 

22 fev 2021 às 12:53
Crédito: GABRIEL BOUYS / AFP
Zinedine Zidane terá mais um desfalque de peso para as oitavas de final da Liga dos Campeões. Karim Benzema não se recuperou a tempo e foi cortado da lista de relacionados para o jogo de Bergamo.
VEJA A TABELA DA LIGA DOS CAMPEÕES
A lista oficial de convocados para a partida da Liga dos Campeões é composta por Courtois, Lunin e Altube; Varane, Nacho, Mendy, Chust e Miguel no setor defensivo; Casemiro, Kroos, Modric, Blanco, Arribas e Isco no meio e, como atacantes, Mariano, Vinícius Júnior, Asensio, Lucas Vázquez e Hugo Duro.Benzema se junta a uma lista de lesionados que também conta com Sergio Ramos, Carvajal, Odriozola, Marcelo, Militão, Hazard, Valverde e Rodrygo.

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