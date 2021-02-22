Lesionado, Benzema não é relacionado para a partida contra a Atalanta pela Liga dos Campeões

Zinedine Zidane terá mais um desfalque de peso para as oitavas de final da Liga dos Campeões. Karim Benzema não se recuperou a tempo e foi cortado da lista de relacionados para o jogo de Bergamo.
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A lista oficial de convocados para a partida da Liga dos Campeões é composta por Courtois, Lunin e Altube; Varane, Nacho, Mendy, Chust e Miguel no setor defensivo; Casemiro, Kroos, Modric, Blanco, Arribas e Isco no meio e, como atacantes, Mariano, Vinícius Júnior, Asensio, Lucas Vázquez e Hugo Duro.Benzema se junta a uma lista de lesionados que também conta com Sergio Ramos, Carvajal, Odriozola, Marcelo, Militão, Hazard, Valverde e Rodrygo.