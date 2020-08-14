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Lesão muscular de Nathan é confirmada, mas ele se mostra otimista: 'voltarei mais forte'

O jogador do Galo teve uma lesão muscular no bíceps femoral sofrida no jogo contra o Corinthians, na última quarta-feira...
LanceNet

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Publicado em 

14 ago 2020 às 18:03

Publicado em 14 de Agosto de 2020 às 18:03

Crédito: Nathan está sendo um dos destaques do Galo na temporada 2020-(Reprodução/Atlético-MG
O meia Nathan, do Atlético-MG, teve confirmada uma lesão muscular na coxa esquerda, sofrida no jogo contra o Corinthians, na quarta-feira, 12 de agosto. O médico do Galo, Rodrigo Lasmar explicou o problema do meia, uma lesão muscular no bíceps femoral. Nathan já iniciou o tratamento nesta na Cidade do Galo, mas sem prazo definido para o seu retorno.
-O jogador Nathan saiu do jogo de ontem se queixando de dores na região posterior da coxa esquerda. Ele realizou exames de imagem que confirmaram lesão muscular no bíceps femoral. O jogador já esteve hoje no CT para iniciar o tratamento. A partir de agora, ele fica sob os cuidados da fisioterapia para que se recupere o mais rápido possível-disse Lasmar. O meia postou no Instagram uma mensagem otimista para o seu retorno. Ele é o artilheiro do Atlético com Sampaoli no comando do Galo, marcando quatro gols em sete partidas. -Obrigado a todos pelas mensagens de apoio e motivação.. É apenas mais um obstáculo, voltarei ainda mais forte-postou Nathan.

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