Lesão de Luciano é a quinta do jogador em sete meses no São Paulo

Crédito: STAFF CONMEBOL

Desde que chegou ao São Paulo, o atacante Luciano vem convivendo com lesões que o tiraram de momentos importantes da equipe. Segundo levantamento do 'UOL', essa é a quinta vez que o Tricolor ficará sem o atacante em sete meses.

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A última lesão que o camisa 11 sofreu aconteceu no último domingo, na derrota para o Santos, por 2 a 0. Ainda na primeira etapa, Luciano disputou bola com Luan Peres e sofreu um estiramento na coxa esquerda após avaliação do departamento médico do Tricolor. O problema pode tirar o jogador por até três semanas.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021! Contratado em agosto do ano passado em uma troca com Everton, que foi para o Grêmio, Luciano teve sua primeira lesão no São Paulo em dezembro, quando teve um estiramento muscular, ficando de fora da partida contra o Atlético-MG. Voltou na semifinal da Copa do Brasil, contra o Grêmio.

No entanto, um jogo depois, contra o Fluminense, teve uma inflamação na perna esquerda e foi desfalque em quatro partidas, entre elas contra o Grêmio, na volta das semis da Copa do Brasil, onde o Tricolor foi eliminado. Depois do jogo decisivo, fez 25 dias de tratamento, ficando de fora do declínio da equipe no Campeonato Brasileiro, quando perdeu para Red Bull Bragantino e Santos e empatou contra o Athletico. Foi titular na goleada sofrida para o Internacional por 5 a 1, em pleno Morumbi.

Nesta temporada, Luciano machucou o adutor na vitória contra o Bragantino, desfalcando a equipe diante do Guarani. No começo de maio, voltou a se machucar, desta vez com um pequeno estiramento na região posterior da coxa esquerda. Mais três partidas fora, voltando contra o Mirassol e marcando gol. No entanto, foi desfalque na ida da final do Paulistão contra o Palmeiras.