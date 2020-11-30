Lesão de Lenglet não preocupa Barça e francês deve voltar no sábado

Crédito: Lenglet deve voltar a atuar contra o Cádiz, no próximo sábado (MIGUEL RIOPA / AFP

Boas notícias para o Barcelona na manhã de treinamento desta segunda-feira. O zagueiro Lenglet, que saiu machucado do duelo contra o Osasuna no último domingo, fez um trabalho específico e não há indicação de ter sofrido uma lesão mais grave no tornozelo direito. Ainda assim, o francês não deve jogar contra o Ferencvaros pela Liga dos Campeões, mas é esperado para o confronto contra o Cádiz, no sábado.

Ronald Araújo, defensor da base do Barça, participou do treinamento em grupo pela primeira vez desde sua contusão no bíceps femoral da perna direita após duelo contra a Juventus pela Champions League. A expectativa é que o jovem também esteja disponível para o jogo do próximo final de semana pelo Campeonato Espanhol.