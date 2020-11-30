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futebol

Lesão de Lenglet não preocupa Barça e francês deve voltar no sábado

Zagueiro saiu contundido da partida contra o Osasuna em um momento infeliz para os defensores do clube catalão. Ronald Araújo treinou com o grupo nesta segunda-feira...

Publicado em 30 de Novembro de 2020 às 11:47

LanceNet

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Publicado em 

30 nov 2020 às 11:47
Crédito: Lenglet deve voltar a atuar contra o Cádiz, no próximo sábado (MIGUEL RIOPA / AFP
Boas notícias para o Barcelona na manhã de treinamento desta segunda-feira. O zagueiro Lenglet, que saiu machucado do duelo contra o Osasuna no último domingo, fez um trabalho específico e não há indicação de ter sofrido uma lesão mais grave no tornozelo direito. Ainda assim, o francês não deve jogar contra o Ferencvaros pela Liga dos Campeões, mas é esperado para o confronto contra o Cádiz, no sábado.
Ronald Araújo, defensor da base do Barça, participou do treinamento em grupo pela primeira vez desde sua contusão no bíceps femoral da perna direita após duelo contra a Juventus pela Champions League. A expectativa é que o jovem também esteja disponível para o jogo do próximo final de semana pelo Campeonato Espanhol.
As notícias chegam como um alívio, uma vez que o clube já passa por problemas de lesões no setor defensivo. Além de Umtiti, que já é baixa há algum tempo, os blaugranas também não estão podendo contar com Piqué e Sergi Roberto. Para enfrentar o Ferencvaros, o técnico Ronald Koeman deve iniciar o confronto com Mingueza e improvisar Junior Firpo ao lado do jovem.

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