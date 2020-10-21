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futebol

Lesão de Hazard pode ser pior do que prevista inicialmente pelo Real

Atacante belga teve uma lesão na perna direita no último dia 30 de setembro, mas previsão de retorno era em um mês. Camisa sete não aparece no campo para treinar...

Publicado em 21 de Outubro de 2020 às 09:16

LanceNet

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Publicado em 

21 out 2020 às 09:16
Crédito: AFP
A lesão sofrida por Hazard no último dia 30 de setembro pode ser pior do que o Real Madrid imaginava, segundo a imprensa espanhola. Com previsão de retorno em um mês, o belga não voltou a pisar nos gramados para realizar treinamentos individuais após três semanas de tratamento e pode ser baixa por mais um período para o técnico Zidane.O camisa sete segue trabalhando apenas dentro da academia do clube e não há progressão no tratamento de sua lesão. Sem uma recuperação gradual, as informações indicam que Hazard deve ficar mais tempo parado do que os 30 dias previstos inicialmente e voltar apenas depois do período de jogos entre seleções.
Desde que chegou à equipe merengue na última temporada, o atacante tem sofrido com diversas lesões e já perdeu mais partidas do que conseguiu entrar em campo. Hazard foi visto apenas 22 vezes em campo e os números são ruins: um gol e sete assistências após um ano e quatro meses de investimento.

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