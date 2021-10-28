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futebol

Lesão de Galeano coloca incerteza em sua permanência no São Paulo

Atacante paraguaio operou o ligamento por conta de uma ruptura no ligamento do tornozelo direito. Jogador está emprestado até o fim da temporada e Tricolor vê opções...

Publicado em 28 de Outubro de 2021 às 08:00

LanceNet

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Publicado em 

28 out 2021 às 08:00
Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
A cirurgia no tornozelo de Galeano, realizada na última quarta-feira (27), despertou uma dúvida no São Paulo: o atacante paraguaio, emprestado pelo Rúbio Nú-PAR até o final dessa temporada, continuará no Tricolor? A lesão causa incertezas no clube.  Como de praxe, o São Paulo não divulgou um prazo para o retorno do jogador. No entanto, como o atacante precisou passar por cirurgia, a volta pode ser mais complicada.
Se o São Paulo quiser continuar com o atleta, precisará pagar 1 milhão de dólares (cerca de R$ 5,5 milhões, no cotação atual). Agora, a diretoria do São Paulo estuda a situação para saber se tentará prorrogar o empréstimo, compra o atleta ou decide não continuar com o paraguaio.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!Nessa temporada, o jogador de 21 anos tem 24 jogos, com um gol marcado e três assistências. Sob o comando de Crespo, chegou a ser utilizado na ala direita em algumas partidas.

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