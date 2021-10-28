Lesão de Galeano coloca incerteza em sua permanência no São Paulo

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

A cirurgia no tornozelo de Galeano, realizada na última quarta-feira (27), despertou uma dúvida no São Paulo: o atacante paraguaio, emprestado pelo Rúbio Nú-PAR até o final dessa temporada, continuará no Tricolor? A lesão causa incertezas no clube. Como de praxe, o São Paulo não divulgou um prazo para o retorno do jogador. No entanto, como o atacante precisou passar por cirurgia, a volta pode ser mais complicada.

Se o São Paulo quiser continuar com o atleta, precisará pagar 1 milhão de dólares (cerca de R$ 5,5 milhões, no cotação atual). Agora, a diretoria do São Paulo estuda a situação para saber se tentará prorrogar o empréstimo, compra o atleta ou decide não continuar com o paraguaio.