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Lesão de Fernandinho o deixará afastado por, pelo menos, um mês

Brasileiro entrou durante a partida contra o Porto pela Liga dos Campeões, mas ficou pouco tempo em campo. Guardiola confirmou que o meio-campista está fora de combate...

Publicado em 22 de Outubro de 2020 às 12:23

LanceNet

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Publicado em 

22 out 2020 às 12:23
Crédito: PHIL NOBLE / POOL / AFP
Mais uma dor de cabeça para Pep Guardiola. O meio-campista Fernandinho, que entrou durante a partida contra o Porto pela Liga dos Campeões, se lesionou com apenas oito minutos em campo e desfalcará o Manchester City por, no mínimo, um mês.No final da partida, Guardiola confirmou que a lesão deixará o brasileiro afastado por cerca de quatro semanas.
- São más notícias. Penso que vão ser precisas quatro ou seis semanas (para recuperar). A equipe já tem vários lesionados e muitos jogos pela frente. Mas é o que temos agora.
Com a lesão, Fernandinho se junta ao grupo que tem Kevin De Bruyne, Nathan Aké, Gabriel Jesus, Benjamin Mendy e Aymeric Laporte. Todos lesionados.
Nas redes sociais, o brasileiro escreveu uma mensagem e disse que "as notícias não são as melhores", mas garantiu que voltará em breve.

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