Lesão de Fernandinho o deixará afastado por, pelo menos, um mês

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Mais uma dor de cabeça para Pep Guardiola. O meio-campista Fernandinho, que entrou durante a partida contra o Porto pela Liga dos Campeões, se lesionou com apenas oito minutos em campo e desfalcará o Manchester City por, no mínimo, um mês.No final da partida, Guardiola confirmou que a lesão deixará o brasileiro afastado por cerca de quatro semanas.

- São más notícias. Penso que vão ser precisas quatro ou seis semanas (para recuperar). A equipe já tem vários lesionados e muitos jogos pela frente. Mas é o que temos agora.

Com a lesão, Fernandinho se junta ao grupo que tem Kevin De Bruyne, Nathan Aké, Gabriel Jesus, Benjamin Mendy e Aymeric Laporte. Todos lesionados.