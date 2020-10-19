Lesão de Diego Costa o deixará fora de combate por três semanas

Diego Simeone terá um grande problema no Atlético de Madrid. O clube espanhol confirmou que o atacante Diego Costa está fora de combate por, pelo menos, três semanas, devido a uma lesão muscular na coxa esquerda.Após testes realizados na Clínica da Universidade de Navarra, foi constatada uma lesão. O atacante espanhol teve que ser substituído no segundo tempo da partida.