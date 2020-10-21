Lesão de Chiellini não é grave e atleta ficará parado por cerca de dez dias

Após deixar o campo com apenas 18 minutos de partida contra o Dínamo de Kiev na estreia da Juventus na Liga dos Campeões, Chiellini poderia ter um problema sério. Mas não foi o que aconteceu. A lesão contraída pelo jogador não foi séria e ele ficará parado apenas por cerca de dez dias.Na oportunidade, Chiellini saiu de campo sentindo muitas dores e preocupou a comissão técnica e ao treinador, Andrea Pirlo. Porém, após testes realizados, a lesão foi detectada como leve.