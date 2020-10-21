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Lesão de Chiellini não é grave e atleta ficará parado por cerca de dez dias

Zagueiro italiano precisou ser substituído logo no início da partida
contra o Dínamo Kiev, na última terça-feira (20)...
LanceNet

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Publicado em 

21 out 2020 às 13:30

Publicado em 21 de Outubro de 2020 às 13:30

Crédito: Sergei SUPINSKY / AFP
Após deixar o campo com apenas 18 minutos de partida contra o Dínamo de Kiev na estreia da Juventus na Liga dos Campeões, Chiellini poderia ter um problema sério. Mas não foi o que aconteceu. A lesão contraída pelo jogador não foi séria e ele ficará parado apenas por cerca de dez dias.Na oportunidade, Chiellini saiu de campo sentindo muitas dores e preocupou a comissão técnica e ao treinador, Andrea Pirlo. Porém, após testes realizados, a lesão foi detectada como leve.
É provável que o zagueiro não esteja em campo no dia 28, contra o Barcelona, pela segunda rodada da Liga dos Campeões. Além dessa partida, o italiano também não jogará contra o Verona, no dia 25, pelo Campeonato Italiano.

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