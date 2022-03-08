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Lesão atrapalha sequência do lateral Igor Vinícius no São Paulo

Jogador participou de quatro dos seis primeiros jogos do Tricolor na temporada, sendo três deles como titular. No entanto, sofreu um estiramento na coxa e segue em tratamento...
LanceNet

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Publicado em 

08 mar 2022 às 08:00

Publicado em 08 de Março de 2022 às 08:00

A temporada começou boa para o lateral-direito Igor Vinícius, do São Paulo. O jogador participou de quatro dos seis primeiros jogos do Tricolor na temporada, sendo três deles como titular. No entanto, na vitória por 3 a 0 sobre o Santos, ele sofreu um estiramento na coxa e desde então, desfalcou o São Paulo em três partidas, nas vitórias diante de Água Santa (2 a 0) e Corinthians (1 a 0) e no empate sem gols diante do Campinense.
A lesão fez com que ele 'adiasse' a oportunidade de jogar mais partidas neste começo de ano. De olho na parte física dos jogadores, o técnico Rogério Ceni vem realizando uma espécie de rodízio nas posições, inclusive a lateral direita onde o experiente Rafinha, de 36 anos, é titular. Com a ausência de Igor Vinícius, o jovem Moreira, de apenas 17 anos, atuou como titular diante do Água Santa e agradou ao técnico Rogério Ceni. Sendo assim, a posição ganhou mais um 'concorrente' para a sequência da temporada, que ainda tem a fase final do Paulistão, a Copa do Brasil, Brasileiro e Copa Sul-Americana.
Na última temporada, Igor Vinícius fez 40 jogos, com dois gols marcados e cinco assistências. Ele teve 18 vitórias, 13 empates e nove derrotas em 2021.
Crédito: IgorViníciussofreulesãonocomeçodatemporada(Foto:RubensChiri/saopaulofc.net

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