Lesão atrapalha sequência do lateral Igor Vinícius no São Paulo

A temporada começou boa para o lateral-direito Igor Vinícius, do São Paulo. O jogador participou de quatro dos seis primeiros jogos do Tricolor na temporada, sendo três deles como titular. No entanto, na vitória por 3 a 0 sobre o Santos, ele sofreu um estiramento na coxa e desde então, desfalcou o São Paulo em três partidas, nas vitórias diante de Água Santa (2 a 0) e Corinthians (1 a 0) e no empate sem gols diante do Campinense.

A lesão fez com que ele 'adiasse' a oportunidade de jogar mais partidas neste começo de ano. De olho na parte física dos jogadores, o técnico Rogério Ceni vem realizando uma espécie de rodízio nas posições, inclusive a lateral direita onde o experiente Rafinha, de 36 anos, é titular. Com a ausência de Igor Vinícius, o jovem Moreira, de apenas 17 anos, atuou como titular diante do Água Santa e agradou ao técnico Rogério Ceni. Sendo assim, a posição ganhou mais um 'concorrente' para a sequência da temporada, que ainda tem a fase final do Paulistão, a Copa do Brasil, Brasileiro e Copa Sul-Americana.