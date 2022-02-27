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futebol

Lesão atrapalha início do meia Patrick no São Paulo

Meio-campista, que foi uma das contratações nesta temporada, atuou em somente duas partidas antes de ter uma lesão no músculo posterior da coxa direita...

Publicado em 27 de Fevereiro de 2022 às 07:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 fev 2022 às 07:00
O meia Patrick não teve o começo esperado no São Paulo. Contratado para esta temporada, vindo do Internacional, o jogador sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa direita no começo de fevereiro. Com isso, ele só jogou duas partidas com a camisa do Tricolor, na derrota para o Guarani, por 2 a 1, quando deu assistência para o gol de Calleri e no empate sem gols contra o Ituano, sua única partida como titular. Nesse jogo, inclusive, ele foi substituído no segundo tempo.
Somando as duas partidas, Patrick jogou 88 minutos com a camisa do São Paulo, sendo 28 contra o Guarani e 60 contra o Ituano. O jogador está em fase final de recuperação e tem chances de voltar conta o Água Santa, na próxima segunda-feira (28), às 15h, em Diadema, pelo Paulistão. O técnico Rogério Ceni tem escalado na ponta esquerda, posição em que Patrick gosta de atuar, o também reforço Alisson, que inclusive é o que mais jogou dos reforços, com 587 minutos. Logo atrás, vem Nikão (401), Jandrei (540) e Rafinha (483),
Crédito: PatricktevelesãonoseucomeçonoSãoPaulo(Foto:RubensChiri/saopualofc.net

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