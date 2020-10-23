Leroy Sané volta aos treinos, deve ser relacionado, mas começará no banco

Recuperado de lesão, Leroy Sané poderá voltar a atuar com a camisa do Bayern de Munique. Hans-Dieter Flick, treinador do clube alemão, garantiu que o atacante está treinando, mas por ora, deve começar no banco.

- Leroy é uma alternativa. Ele tem estado bem nos treinos e impressionado. Não deve começar entre os titulares, porque tem que ir pegando ritmo aos poucos - disse.Na atual temporada, Sané perdeu cinco jogos por lesão. O atacante esteve em campo em apenas três partidas, marcou um gol e deu duas assistências.