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futebol

Leroy Sané volta aos treinos, deve ser relacionado, mas começará no banco

Hans-Dieter Flick, treinador do Bayern de Munique, confirmou
que o alemão não será titular, mas pode entrar no decorrer da partida
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LanceNet

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Publicado em 

23 out 2020 às 15:14

Publicado em 23 de Outubro de 2020 às 15:14

Crédito: Divulgação / Bayern de Munique / Site oficial
Recuperado de lesão, Leroy Sané poderá voltar a atuar com a camisa do Bayern de Munique. Hans-Dieter Flick, treinador do clube alemão, garantiu que o atacante está treinando, mas por ora, deve começar no banco.
- Leroy é uma alternativa. Ele tem estado bem nos treinos e impressionado. Não deve começar entre os titulares, porque tem que ir pegando ritmo aos poucos - disse.Na atual temporada, Sané perdeu cinco jogos por lesão. O atacante esteve em campo em apenas três partidas, marcou um gol e deu duas assistências.

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