Leroy Sané diz que Chelsea acertou contratação de Kai Havertz

Em sua apresentação pelo Bayern de Munique, Leroy Sané soltou a informação de que Kai Havertz estaria acertado com o Chelsea. O meia-atacante do Bayer Leverkusen ainda não foi confirmado pelo time inglês apesar das negociações estarem avançadas, como indicou o “Bild” na última quarta-feira.
- Werner e Havertz são dois jogadores alemães que se transferiram em um único ano. O Chelsea, neste caso, contratando aqui, mostra que a Alemanha faz um bom trabalho de base.
O anúncio da contratação pode acontecer nos próximos dias, embora as equipes ainda estejam envolvidas em competições europeias a serem disputadas no próximo mês de agosto. As informações apontam que a negociação deve girar em torno dos 90 milhões de euros (R$ 532 milhões).