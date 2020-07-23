Leroy Sané diz que Chelsea acertou contratação de Kai Havertz

Crédito: INA FASSBENDER / AFP

Em sua apresentação pelo Bayern de Munique, Leroy Sané soltou a informação de que Kai Havertz estaria acertado com o Chelsea. O meia-atacante do Bayer Leverkusen ainda não foi confirmado pelo time inglês apesar das negociações estarem avançadas, como indicou o “Bild” na última quarta-feira.

- Werner e Havertz são dois jogadores alemães que se transferiram em um único ano. O Chelsea, neste caso, contratando aqui, mostra que a Alemanha faz um bom trabalho de base.