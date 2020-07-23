Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Leroy Sané diz que Chelsea acertou contratação de Kai Havertz

Atacante do Bayern soltou a informação em sua apresentação pelo novo clube. Equipe inglesa não confirmou oficialmente o acerto, embora negociações estivessem avançadas...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 jul 2020 às 15:19

Publicado em 23 de Julho de 2020 às 15:19

Crédito: INA FASSBENDER / AFP
Em sua apresentação pelo Bayern de Munique, Leroy Sané soltou a informação de que Kai Havertz estaria acertado com o Chelsea. O meia-atacante do Bayer Leverkusen ainda não foi confirmado pelo time inglês apesar das negociações estarem avançadas, como indicou o “Bild” na última quarta-feira.
- Werner e Havertz são dois jogadores alemães que se transferiram em um único ano. O Chelsea, neste caso, contratando aqui, mostra que a Alemanha faz um bom trabalho de base.
O anúncio da contratação pode acontecer nos próximos dias, embora as equipes ainda estejam envolvidas em competições europeias a serem disputadas no próximo mês de agosto. As informações apontam que a negociação deve girar em torno dos 90 milhões de euros (R$ 532 milhões).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Os alertas de especialistas antes de começar a usar canetas emagrecedoras
Imagem de destaque
Festa da Penha: casal usa tecnologia esportiva para se hidratar em romaria
Imagem de destaque
Festa da Penha 2026: a devoção dos fiéis na Romaria dos Homens em fotos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados