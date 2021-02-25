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Leonardo sobre renovação com Mbappé: 'O desfecho será iminente'

Diretor esportivo do Paris Saint-Germain afirma que já vem conversando há meses com o atacante e se mostra confiante na permanência do camisa sete na França...

Publicado em 25 de Fevereiro de 2021 às 08:48

LanceNet

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Publicado em 

25 fev 2021 às 08:48
Crédito: Leonardo está confiante na renovação com Mbappé (LLUIS GENE / AFP
Leonardo confirmou que a renovação de contrato de Mbappé pode ser assinada a qualquer momento. Em entrevista ao “France Bleu Paris”, Leonardo, diretor esportivo do Paris Saint-Germain, disse que as negociações vêm acontecendo há alguns meses e mostrou confiança na permanência do atacante.- Fiquei surpreso com os julgamentos feitos sobre Mbappé. Há todo um caminho. Sua posição é cada vez mais importante, tem cada vez mais responsabilidades. Conversamos com ele há muito tempo e chegará o momento em que tomará uma decisão. O desfecho será iminente.
> Veja a tabela da Champions League
O camisa sete está na mira do Real Madrid, mas já esteve mais inclinado a buscar uma transferência do PSG para a equipe merengue. Com a provável permanência de Neymar no clube francês, a expectativa é de que Mbappé continue no elenco dirigido por Mauricio Pochettino caso exista um projeto esportivo forte e com chances de conquistar a Champions League.

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