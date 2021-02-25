Leonardo sobre renovação com Mbappé: 'O desfecho será iminente'

Leonardo confirmou que a renovação de contrato de Mbappé pode ser assinada a qualquer momento. Em entrevista ao “France Bleu Paris”, Leonardo, diretor esportivo do Paris Saint-Germain, disse que as negociações vêm acontecendo há alguns meses e mostrou confiança na permanência do atacante.- Fiquei surpreso com os julgamentos feitos sobre Mbappé. Há todo um caminho. Sua posição é cada vez mais importante, tem cada vez mais responsabilidades. Conversamos com ele há muito tempo e chegará o momento em que tomará uma decisão. O desfecho será iminente.