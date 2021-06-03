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futebol

Leonardo garante permanência de Mauricio Pochettino no PSG

Diretor do clube francês diz que especulações sobre saída do argentino são apenas 'rumores exaustivos', e afirma que treinador já planeja a próxima temporada...
LanceNet

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Publicado em 

03 jun 2021 às 13:47

Publicado em 03 de Junho de 2021 às 13:47

Crédito: LLUIS GENE / AFP
Diretor esportivo do Paris Saint-Germain, o brasileiro Leonardo bancou a permanência do técnico Mauricio Pochettino no clube francês para a próxima temporada. Em entrevista à revista "France Football", o dirigente tratou as especulações sobre a saída do argentino como "rumores exaustivos".
+ Veja a tabela final da Ligue 1- Os rumores sobre Pochettino são exaustivos. Falo com ele todos os dias para nos prepararmos juntos para a próxima temporada. Ele tem um contrato de dois anos e estamos felizes com o seu trabalho - disse Leonardo.
+ Conheça o novo aplicativo "LANCE! Resultados"
Recentemente, o portal "Goal" afirmou que Mauricio Pochettino teria pedido para deixar o Paris Saint-Germain com o objetivo de treinar o Real Madrid. Na última terça-feira, o clube merengue oficializou a chegada do italiano Carlo Ancelotti.
+ Último mês de contrato! Veja 30 feras do futebol europeu com vínculo terminando em junho
Outro clube que apareceu como possível destino de Pochettino foi o Tottenham, clube que ele comandou entre 2014 e 2019. Com a permanência do argentino no PSG, os Spurs negociam com Antonio Conte, que recentemente deixou a Inter de Milão.

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