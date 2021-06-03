Leonardo garante permanência de Mauricio Pochettino no PSG

Crédito: LLUIS GENE / AFP

Diretor esportivo do Paris Saint-Germain, o brasileiro Leonardo bancou a permanência do técnico Mauricio Pochettino no clube francês para a próxima temporada. Em entrevista à revista "France Football", o dirigente tratou as especulações sobre a saída do argentino como "rumores exaustivos".

+ Veja a tabela final da Ligue 1- Os rumores sobre Pochettino são exaustivos. Falo com ele todos os dias para nos prepararmos juntos para a próxima temporada. Ele tem um contrato de dois anos e estamos felizes com o seu trabalho - disse Leonardo.

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Recentemente, o portal "Goal" afirmou que Mauricio Pochettino teria pedido para deixar o Paris Saint-Germain com o objetivo de treinar o Real Madrid. Na última terça-feira, o clube merengue oficializou a chegada do italiano Carlo Ancelotti.

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