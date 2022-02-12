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futebol

Leonardo e elenco do PSG são alvos de protestos de ultras do clube

Diretor de futebol da equipe não tem agradado à torcida, que exibiu faixas durante jogo...

Publicado em 11 de Fevereiro de 2022 às 23:07

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 fev 2022 às 23:07
A situação no Paris Saint-Germain não é das melhores na Europa. Mesmo com a vitória nesta sexta-feira no Campeonato Francês, sobre o Rennes, torcedores da equipe protestaram no Parque dos Príncipes. Os ultras do clube exibiram faixas direcionadas ao elenco e principalmente ao diretor de futebol, Leonardo.+ Sérgio Maurício critica Globo sobre Palmeiras no Mundial: 'Quando não tem os direitos tratam como lixo'
"Uma formação negligenciada, uma disciplina a desejar, mercenários super pagos. Leonardo: hora de limpar?" - trouxe uma faixa. "Uma gestão desportiva incompreensível a todos os níveis", dizia outra. Os protestos acontecem a poucos dias da primeira partida das oitavas de final da Champions, contra o Real Madrid.
+ Como garantia, Neymar deposita mais de R$ 88 milhões em disputa judicial, diz portal
O PSG lidera o Francês, com 16 pontos de vantagem para o vice-líder Olympique de Marselha, mas a eliminação diante do Nice, nas oitavas de final da Copa da França irritou os torcedores. A equipe também não atua no nível de seus jogadores. Principal nome do time, Messi ainda não brilhou com a camisa da equipe.
Crédito: LeonardoéalvodeprotestosnoPSG(AFP

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