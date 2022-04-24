Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Leonardo diz que há chance de Mbappé permanecer no PSG

Dirigente diz que as discussões sobre renovação acontecem e também comenta situação de Pochettino...

Publicado em 24 de Abril de 2022 às 09:09

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 abr 2022 às 09:09
Leonardo, diretor esportivo do Paris Saint-Germain, afirmou que há chances de Kylian Mbappé permanecer na equipe na próxima temporada. Após o título do Campeonato Francês, o brasileiro disse que há discussões sobre uma renovação contratual em andamento.- As discussões com Kylian estão presentes. Ele fala, deixa as coisas claras, tem uma comunicação constante. Está em reflexão, existe a possibilidade de que fique, mas também de que vá embora. Ele está apenas em reflexão, essa é a verdade.
> Veja a tabela da Ligue 1
O dirigente também comentou sobre a situação do técnico Mauricio Pochettino, que tem mais um ano de contrato com o PSG. No entanto, o cartola fez uma mea-culpa do seu trabalho.
- Cometi erros, sei quais, mas não vamos listar esta noite (de sábado). Temos que falar com ele. Ele tem um ano de contrato conosco. Temos que ver com relação a tudo. Não é apenas a questão Pochettino. É verdade que foi uma temporada pesada. Para todos. Temos que falar com os jogadores, não apenas com o treinador, para esclarecer as situações e decidir a estratégia para a nova temporada.
Apesar do título da Ligue 1, a campanha do Paris Saint-Germain é considerada um fracasso por conta das eliminações na Champions League e na Copa da França nas oitavas de final. Agora, o clube pensa no que deve manter e melhorar na janela de transferências.
Crédito: Mbappéaindanãotomouumadecisãosobreoseufuturo(Foto:FRANCKFIFE/AFP

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva durante a campanha de 2022
As sombras de Lula e Jair nas eleições de 2026 estão em aberto
Solenidade na Assembleia Legislativa do ES no século XIX
O deputado capixaba que era “imoral” (mas ele tinha razão)
Bia Schwartz, Eliana Belesa, Lara Brotas, Rachel Pires, Mariana Villas e Andrea de Pinho
Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados