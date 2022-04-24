Leonardo diz que há chance de Mbappé permanecer no PSG

Leonardo, diretor esportivo do Paris Saint-Germain, afirmou que há chances de Kylian Mbappé permanecer na equipe na próxima temporada. Após o título do Campeonato Francês, o brasileiro disse que há discussões sobre uma renovação contratual em andamento.- As discussões com Kylian estão presentes. Ele fala, deixa as coisas claras, tem uma comunicação constante. Está em reflexão, existe a possibilidade de que fique, mas também de que vá embora. Ele está apenas em reflexão, essa é a verdade.

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O dirigente também comentou sobre a situação do técnico Mauricio Pochettino, que tem mais um ano de contrato com o PSG. No entanto, o cartola fez uma mea-culpa do seu trabalho.

- Cometi erros, sei quais, mas não vamos listar esta noite (de sábado). Temos que falar com ele. Ele tem um ano de contrato conosco. Temos que ver com relação a tudo. Não é apenas a questão Pochettino. É verdade que foi uma temporada pesada. Para todos. Temos que falar com os jogadores, não apenas com o treinador, para esclarecer as situações e decidir a estratégia para a nova temporada.

Apesar do título da Ligue 1, a campanha do Paris Saint-Germain é considerada um fracasso por conta das eliminações na Champions League e na Copa da França nas oitavas de final. Agora, o clube pensa no que deve manter e melhorar na janela de transferências.