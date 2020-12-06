Leonardo diz que conversas por extensão de Mbappé estão avançadas

Em entrevista ao “Canal +”, Leonardo, diretor de futebol do Paris Saint-Germain, anunciou que as negociações para a renovação contratual de Mbappé estão acontecendo. O atacante francês possui vínculo com o clube até 2022, mas o brasileiro luta pela permanência da estrela antes da próxima janela de verão europeu.

O atacante está na mira do Real Madrid para a próxima temporada, enquanto o PSG é especulado para ser o novo destino de Messi. É improvável, do ponto de vista econômico, que o clube monte um trio ofensivo com o francês, o argentino e Neymar. Dessa forma, caso Mbappé resolva ficar, o camisa 10 do Barcelona não deve jogar na França e os merengues perderão seu principal alvo de 2021.