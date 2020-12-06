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futebol

Leonardo diz que conversas por extensão de Mbappé estão avançadas

Diretor de futebol do Paris Saint-Germain busca renovação contratual do atacante francês, uma vez que vínculo termina em 2022. Real Madrid é o principal interessado no jovem...
LanceNet

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Publicado em 

06 dez 2020 às 09:58

Publicado em 06 de Dezembro de 2020 às 09:58

Crédito: SEBASTIEN SALOM-GOMIS / AFP
Em entrevista ao “Canal +”, Leonardo, diretor de futebol do Paris Saint-Germain, anunciou que as negociações para a renovação contratual de Mbappé estão acontecendo. O atacante francês possui vínculo com o clube até 2022, mas o brasileiro luta pela permanência da estrela antes da próxima janela de verão europeu.
> Veja a tabela do Campeonato Francês
- As coisas estão indo bem. Demos passos adiante em comparação com 10, 15 dias atrás e continuaremos.
O atacante está na mira do Real Madrid para a próxima temporada, enquanto o PSG é especulado para ser o novo destino de Messi. É improvável, do ponto de vista econômico, que o clube monte um trio ofensivo com o francês, o argentino e Neymar. Dessa forma, caso Mbappé resolva ficar, o camisa 10 do Barcelona não deve jogar na França e os merengues perderão seu principal alvo de 2021.

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