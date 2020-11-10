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futebol

Leonardo diz intensificar conversas por renovações de Neymar e Mbappé

Diretor esportivo do Paris Saint-Germain também afirma que clube deve se adequar a nova realidade econômica. Brasileiro garantiu presença de Thomas Tuchel no comando...

Publicado em 10 de Novembro de 2020 às 09:00

LanceNet

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Publicado em 

10 nov 2020 às 09:00
Crédito: AFP
Leonardo, diretor esportivo do Paris Saint-Germain, prometeu intensificar as negociações pelas renovações de jogadores considerados chaves no elenco, como Neymar e Mbappé. Respondendo perguntas dos internautas em live do Facebook, o brasileiro também lembrou que os novos salários devem ser readequados a nova condição financeira dos clubes.
- Iniciamos várias negociações para renovação de certos jogadores. Temos que nos adaptar a realidade econômica atual, mas todas as renovações que pensamos, como Di María, Neymar, Mbappé, até Bernat e Draxler, já começamos a discutir e vamos intensificar nos próximos dias.O brasileito também garantiu a permanência do técnico Thomas Tuchel no comando do PSG e afirmou que o clube nunca colocou na mesa o nome de outros treinadores para o lugar do alemão. O atual comandante termina seu contrato ao final da temporada, mas não há indícios sobre uma possível extensão contratual.

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