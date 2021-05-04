Leonardo discute futuro de Neymar e Mbappé: 'Queremos manter nossas estrelas'

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Após a derrota do Paris Saint-Germain para o Manchester City por 2 a 0, o brasileiro Leonardo, diretor da equipe francesa, discutiu o futuro de Neymar e Mbappé, estrelas do time. Segundo ele, não é hora de fazer grandes anúncios sobre os jogadores.

Veja o mata-mata da Champions- O futuro de Neymar e Mbappé? Não é o momento de fazer anúncios. Queremos manter nossas estrelas e continuar com este grupo. Pochettino chegou há alguns meses, o projeto acaba de começar - disse Leonardo.

A derrota do Paris Saint-Germain na Champions League serviu para acender questionamentos sobre o futuro das duas grandes estrelas da equipe francesa e de uma possível transferência de Lionel Messi para o time na próxima janela de transferências.