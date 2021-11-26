Leonardo, diretor esportivo do PSG, nega contato com Zidane: 'Ridículo'

Após a derrota na Champions League para o Manchester City na última rodada, o desempenho do Paris Saint-Germain sob o comando de Mauricio Pochettino foi novamente questionado e o nome de Zidane ganhou ainda mais força para assumir o cargo de treinador da equipe na imprensa europeia.>> VEJA A TABELA DA LIGUE 1 E SIMULE RESULTADOS

Contudo, apesar da enorme pressão em cima de Pochettino e da força do nome de Zidane rondando o PSG, o diretor esportivo do clube, o brasileiro Leonardo, se pronunciou sobre o assunto de maneira contundente para diminuir as especulações de uma possível reunião para o acerto com o novo treinador.

- Temos muito respeito por Zidane, pelo que ele fez como jogador e como treinador. Mas posso dizer claramente que não há contatos com Zidane e que não aconteceu nenhum encontro. É ridículo imaginar que um tivemos um encontro com Zidane num grande hotel, em Paris, aos olhos de todos - disse à AFP.

Leonardo ainda fez questão de dizer que Pochettino vai continuar no Paris Saint-Germain, apesar dos rumores de que o ex-treinador do Tottenham pudesse voltar para a Premier League para ser o novo comandante do Manchester United, que está sem treinador desde a demissão de Solskjaer.

- Ele (Pochettino) nunca pediu para sair. É importante esclarecer esta situação, dada a quantidade de informações falsas que circulam. Mauricio Pochettino tem contrato com o clube até 2023. Não queremos que ele vá embora. Ele nunca pediu para sair e nenhum clube nos contatou em relação a ele - finalizou.