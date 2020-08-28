Leonardo, diretor esportivo do PSG, entra em contato com pai de Messi

Leonardo, diretor de esporte do Paris Saint-Germain, entrou em contato com o pai de Lionel Messi para conhecer as opções do craque argentino após a decisão de deixar o Barcelona, de acordo com o diário “Olé”. O clube francês, ao lado de Manchester City e Inter de milão, é um dos principais interessados na contratação do melhor jogador do mundo.O PSG estava fazendo as contas e tentando entender como poderia entrar em uma negociação pelo craque, uma vez que é bastante vigiado pela questão do Fair Play Financeiro da Uefa. Com isso, o dirigente brasileiro busca saber questões referentes aos custos do atleta e as exigências que Messi faria para se transferir.