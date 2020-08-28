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futebol

Leonardo, diretor esportivo do PSG, entra em contato com pai de Messi

Dirigente brasileiro quer entender os custos de uma possível operação pelo argentino e as exigências do craque. Neymar e Di María estão em contato com camisa 10...

Publicado em 28 de Agosto de 2020 às 11:30

LanceNet

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Publicado em 

28 ago 2020 às 11:30
Crédito: Messi tem o PSG como um dos seus possíveis destinos na próxima temporada (AFP PHOTO
Leonardo, diretor de esporte do Paris Saint-Germain, entrou em contato com o pai de Lionel Messi para conhecer as opções do craque argentino após a decisão de deixar o Barcelona, de acordo com o diário “Olé”. O clube francês, ao lado de Manchester City e Inter de milão, é um dos principais interessados na contratação do melhor jogador do mundo.O PSG estava fazendo as contas e tentando entender como poderia entrar em uma negociação pelo craque, uma vez que é bastante vigiado pela questão do Fair Play Financeiro da Uefa. Com isso, o dirigente brasileiro busca saber questões referentes aos custos do atleta e as exigências que Messi faria para se transferir.
Além das questões financeiras, Messi poderia se juntar a Neymar e Di María caso acertasse sua ida para o gigante francês. As informações da imprensa europeia indicam que ambos já estão animando o argentino no momento mais complicado da carreira do camisa 10, mas também para atraí-lo ao projeto do PSG.

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