Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Leonardo, diretor do PSG, reclama de convocação de Messi para a seleção argentina: 'Não concordamos'
futebol

Leonardo, diretor do PSG, reclama de convocação de Messi para a seleção argentina: 'Não concordamos'

Dirigente brasileiro, em entrevista ao 'Le Parisien', esbraveja contra convocatória de atletas lesionados, como é o caso do argentino. Em situação igual, Paredes também foi chamado...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 nov 2021 às 15:16

Publicado em 08 de Novembro de 2021 às 15:16

Crédito: STEPHANE DE SAKUTIN / AFP
Diretor esportivo do Paris Saint-Germain, o brasileiro Leonardo reclamou das convocações de alguns jogadores do time francês para suas respectivas seleções na Data-Fifa de novembro. Sem poder contar com Lionel Messi, principal nome do clube, nas últimas dois jogos, o dirigente falou sobre o tema.Em entrevista ao jornal "Le Parisien", o diretor não citou nominalmente o camisa 30 argentino, mas o ex-jogador do Barcelona é quem necessita de mais cuidados, após contusão no joelho e na coxa. Compatriota de Messi, Leandro Paredes, que também está lesionado, foi convocado por Lionel Scaloni.
+ Veja a tabela e os jogos da Ligue 1
- Não concordamos em deixar entrar na seleção um jogador que, para nós, não esteja em condições físicas ou que esteja em fase de reabilitação. Isso não faz sentido, e esse tipo de situação merece ser definido um acordo real com a Fifa - disse Leonardo.
+ Dentinho ficou livre no mercado: veja 30 jogadores interessantes sem clube
Desde que estreou pelo PSG, no fim de agosto, Messi perdeu seis partidas pelo clube francês seja por lesão ou por estar a serviço da seleção argentina. Ao todo, o jogador de 34 anos entrou em campo oito vezes na nova equipe e marcou três gols.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que Rio de Janeiro pode ter duas eleições para governador neste ano
Imagem de destaque
Turistas, eu sei o que vocês fizeram no verão passado
Castle Hill da Javé recebe novos moradores com evento sofisticado em Vargem Alta
Contrutora do ES recebe novos moradores de empreendimento de luxo em Vargem Alta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados