Leonardo, diretor do PSG, reclama de convocação de Messi para a seleção argentina: 'Não concordamos'

Crédito: STEPHANE DE SAKUTIN / AFP

Diretor esportivo do Paris Saint-Germain, o brasileiro Leonardo reclamou das convocações de alguns jogadores do time francês para suas respectivas seleções na Data-Fifa de novembro. Sem poder contar com Lionel Messi, principal nome do clube, nas últimas dois jogos, o dirigente falou sobre o tema.Em entrevista ao jornal "Le Parisien", o diretor não citou nominalmente o camisa 30 argentino, mas o ex-jogador do Barcelona é quem necessita de mais cuidados, após contusão no joelho e na coxa. Compatriota de Messi, Leandro Paredes, que também está lesionado, foi convocado por Lionel Scaloni.

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- Não concordamos em deixar entrar na seleção um jogador que, para nós, não esteja em condições físicas ou que esteja em fase de reabilitação. Isso não faz sentido, e esse tipo de situação merece ser definido um acordo real com a Fifa - disse Leonardo.

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