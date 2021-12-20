Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Leonardo avalia Messi e diz que vê boas chances de Mbappé renovar com o PSG

Diretor de futebol do Paris Saint-Germain exalta passagem do argentino pelo time, mesmo com 'só' seis gols e quatro assistências. Atacante francês tem contrato perto do fim...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 dez 2021 às 13:04

Publicado em 20 de Dezembro de 2021 às 13:04

Diretor de futebol do PSG, Leonardo concedeu uma longa entrevista exclusiva para a rádio "Europe1". Em um dos temas abordados, ele valorizou a passagem de Lionel Messi pela equipe, que fez "apenas" 6 gols e 4 assistências em 15 jogos neste semestre, números abaixo de seu padrão.
"Messi, para mim, é inquestionável. Se você começar a discutir sobre Messi, é porque você não entende nada sobre futebol. Nunca podemos duvidar dele. Se você olhar os números de Messi, seus primeiros seis meses aqui são incríveis. Ele e Mbappé participaram de praticamente todos os gols pelo clube. Ele decide, decide e decide. Nós não trouxemos Messi para ficar dando exibições de habilidade nos jogos. Com ele, somos mais competitivos. Ele pode decidir todas as partidas.", comentou Leonardo. E o Mbappé?
Por falar no atacante francês Mbappé, Leonardo destacou que há boas chances do jovem, que completa 23 anos nesta segunda-feira, renovar com o PSG. O contrato dele vai até junho de 2022. Ou seja, Kylian poderá assinar pré-contrato com outro time já em janeiro. Uma das equipes interessadas nele é o Real Madrid.
"uma situação especial porque estamos falando do melhor jogador do mundo, que está encerrando seu contrato. Posso dizer que houve momentos em que a discussão foi mais calorosa, mas isso é parte da construção de um relacionamento. Com 22, 23 anos, Kylian alcançou uma incrível maturidade. É uma situação complicada, no sentido de que todos gostariam que ele ficasse toda a vida, mas temos que respeitar. Ainda acho que temos boas possibilidades de renovação. Eu acredito nisso", analisou Leonardo.
O PSG é o líder do Campeonato Francês, com incríveis 45 pontos em 18 jogos. Na próxima quarta-feira, o time de Paris vai encarar o Lorient, penúltimo colocado, fora de casa, às 17h.
Crédito: DiretordefuteboldoPSGconcedeulongaentrevistaàrádio'Europe1'(Foto:AFP

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem é morto a tiros próximo a quadra após ameaças em Alegre
Fiéis rezam em frente à capela construída no século passado
No ES, a Festa de Penha que está longe do Convento da Penha
Imagem de destaque
Morre Jander Nunes Vidal, médico e ex-prefeito de Marataízes

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados