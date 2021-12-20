Leonardo avalia Messi e diz que vê boas chances de Mbappé renovar com o PSG

Diretor de futebol do PSG, Leonardo concedeu uma longa entrevista exclusiva para a rádio "Europe1". Em um dos temas abordados, ele valorizou a passagem de Lionel Messi pela equipe, que fez "apenas" 6 gols e 4 assistências em 15 jogos neste semestre, números abaixo de seu padrão.

"Messi, para mim, é inquestionável. Se você começar a discutir sobre Messi, é porque você não entende nada sobre futebol. Nunca podemos duvidar dele. Se você olhar os números de Messi, seus primeiros seis meses aqui são incríveis. Ele e Mbappé participaram de praticamente todos os gols pelo clube. Ele decide, decide e decide. Nós não trouxemos Messi para ficar dando exibições de habilidade nos jogos. Com ele, somos mais competitivos. Ele pode decidir todas as partidas.", comentou Leonardo. E o Mbappé?

Por falar no atacante francês Mbappé, Leonardo destacou que há boas chances do jovem, que completa 23 anos nesta segunda-feira, renovar com o PSG. O contrato dele vai até junho de 2022. Ou seja, Kylian poderá assinar pré-contrato com outro time já em janeiro. Uma das equipes interessadas nele é o Real Madrid.

"uma situação especial porque estamos falando do melhor jogador do mundo, que está encerrando seu contrato. Posso dizer que houve momentos em que a discussão foi mais calorosa, mas isso é parte da construção de um relacionamento. Com 22, 23 anos, Kylian alcançou uma incrível maturidade. É uma situação complicada, no sentido de que todos gostariam que ele ficasse toda a vida, mas temos que respeitar. Ainda acho que temos boas possibilidades de renovação. Eu acredito nisso", analisou Leonardo.

O PSG é o líder do Campeonato Francês, com incríveis 45 pontos em 18 jogos. Na próxima quarta-feira, o time de Paris vai encarar o Lorient, penúltimo colocado, fora de casa, às 17h.