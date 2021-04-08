Leonardo atualiza renovações de contrato de Neymar e Mbappé

Após a vitória do Paris Saint-Germain sobre o Bayern de Munique fora de casa por 3 a 2 pela Champions League, Leonardo foi perguntado sobre o andamento das renovações de contrato de Neymar e Mbappé. O diretor esportivo disse que uma definição deve ser anunciada nas próximas semanas.- Logo chegaremos a uma situação mais concreta com eles. Chegaremos a uma conclusão em pouco tempo, mas agora temos que nos concentrar na Champions.