Leonardo atualiza renovações de contrato de Neymar e Mbappé

Após a vitória do Paris Saint-Germain sobre o Bayern de Munique fora de casa por 3 a 2 pela Champions League, Leonardo foi perguntado sobre o andamento das renovações de contrato de Neymar e Mbappé. O diretor esportivo disse que uma definição deve ser anunciada nas próximas semanas.- Logo chegaremos a uma situação mais concreta com eles. Chegaremos a uma conclusão em pouco tempo, mas agora temos que nos concentrar na Champions.
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Segundo a imprensa internacional, o acordo com o brasileiro já está engatilhado e a expectativa é de que Neymar permaneça até 2026. Por outro lado, o acordo com Mbappé parece mais complicado e o francês pode optar pela saída para o Real Madrid.