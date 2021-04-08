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futebol

Leonardo atualiza renovações de contrato de Neymar e Mbappé

Diretor esportivo do Paris Saint-Germain afirmou que nas próximas semanas deve ter informações mais concretas sobre a situação das duas estrelas da equipe...

Publicado em 08 de Abril de 2021 às 08:26

LanceNet

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Publicado em 

08 abr 2021 às 08:26
Crédito: Neymar e Mbappé devem definir seus futuros nas próximas semanas (Montagem Lance! Fotos: AFP
Após a vitória do Paris Saint-Germain sobre o Bayern de Munique fora de casa por 3 a 2 pela Champions League, Leonardo foi perguntado sobre o andamento das renovações de contrato de Neymar e Mbappé. O diretor esportivo disse que uma definição deve ser anunciada nas próximas semanas.- Logo chegaremos a uma situação mais concreta com eles. Chegaremos a uma conclusão em pouco tempo, mas agora temos que nos concentrar na Champions.
> Veja a tabela da Champions League
Segundo a imprensa internacional, o acordo com o brasileiro já está engatilhado e a expectativa é de que Neymar permaneça até 2026. Por outro lado, o acordo com Mbappé parece mais complicado e o francês pode optar pela saída para o Real Madrid.

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