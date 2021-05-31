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futebol

Leonardo afirma que PSG está satisfeito com Mauricio Pochettino

Comandante argentino contratado em janeiro pela equipe francesa é alvo de especulações na Inglaterra e na Espanha após perder a Ligue 1 para o Lille...

Publicado em 31 de Maio de 2021 às 09:08

LanceNet

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Publicado em 

31 mai 2021 às 09:08
Crédito: PAUL ELLIS / AFP
Mauricio Pochettino, técnico do Paris-Saint-Germain, é alvo de especulações no Tottenham e no Real Madrid. No entanto, em entrevista ao portal "Europe 1", Leonardo, diretor esportivo do clube francês, afirmou que a equipe está satisfeita sob comando do treinador argentino.- Mauricio Pochettino tem dois anos de contrato com o PSG e nós estamos muito felizes.
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O técnico chegou ao clube em janeiro após a demissão de Thomas Tuchel, mas fracassou em chegar na final da Champions League e perdeu o Campeonato Francês para o Lille. Segundo a imprensa internacional, o argentino não possuia uma boa relação com o dirigente brasileiro.
No último domingo, o "Goal" revelou que Pochettino havia pedido para deixar o PSG e expressou sua vontade ao presidente Nasser Al-Khelaifi. O treinador tem o desejo de comandar o Real Madrid, mas não irá forçar uma saída do clube atual.

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