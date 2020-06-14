Leonardo afirma que desejo do PSG é que Neymar e Mbappé permaneçam

Depois de confirmar que o zagueiro Thiago Silva e o atacante Edinson Cavani deixarão o Paris Saint-Germain, o diretor esportivo afirmou que o clube francês não deseja que as estrelas Neymar e Mbappé deixem o Parque dos Príncipes na próxima temporada e lembrou que ambos têm contrato a cumprir.
- Nada nos diz que eles não estarão aqui na próxima temporada. Eles ainda têm dois anos de contrato e já estamos olhando para o futuro. Queremos seguir em frente - disse Leonardo ao "Journal du Dimanche".
Sobre Neymar, que abertamente falou sobre o desejo de deixar o PSG no início da temporada para voltar o Barcelona, o diretor brasileiro disse que isso são águas passadas e que o assunto já foi resolvido.
- Não discutimos mais isso. Eu acho que ele está feliz aqui. Ele teve uma ótima temporada e esteve muito envolvido - afirmou.
Sobre Mbappé, que tem o nome ligado ao Real Madrid, Leonardo disse que o francês, considerado o jogador mais valioso do mundo, é o "futuro" do PSG.
- É o futuro do PSG. É o que todo mundo quer. O ideal seria renovar com ele. Neymar e Mbappé têm 28 e 21 anos e estão aqui. Não há muito o que ponderar. Temos sorte de tê-los, porque é algo enorme. Então temos que encontrar a solução para continuar a aventura juntos.
Sobre o comando do time, o brasileiro afirmou que o técnico Thomas Tuchel, que recentemente viu seu nome ligado como fora do clube parisiense, tem a permanência garantida.
- Ele tem mais um ano de contrato e estará no banco na próxima temporada. Ele fez um bom trabalho, os resultados são bons. Temos tempo para pensar em renovação. Eu não pesquisei nenhum outro treinador - finalizou.E MAIS:Liverpool pode desembolsar quase R$ 700 milhões para contratar dupla do WolverhamptonLateral Marcelo comemora gol com protesto contra o racismoReal Madrid constrói vantagem no primeiro tempo e vence o Eibar na volta do Campeonato EspanholAlemão: Schalke e Bayer Leverkusen empatam no encerramento da rodada E MAIS: