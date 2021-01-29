Leon Goretzka e Javi Martínez testam positivo para Covid-19

Os meio-campistas Leon Goretzka e Javi Martínez, ambos do Bayern de Munique, testaram positivo para Covid-19. Assim, eles desfalcarão o time da Bavária contra o Hoffenhaim neste sábado, às 11h30.Bayern x Hoffenheim: saiba onde assistir e prováveis escalaçõesDe acordo com o técnico do Bayern, Hans-Dieter Flick, ambos já foram colocados em quarentena. Através das redes sociais, Goretzka lamentou ter contraído o vírus e mandou um recado para os fãs.

- Corona é como futebol. Um único contato é suficiente para virar tudo de cabeça para baixo. Eu mantive as regras da coroa em todos os momentos. Ainda assim, eu testei positivo. Por favor, proteja você, sua família e terceiros. Só podemos vencer o Corona juntos!O Bayern também não poderá contar com o goleiro reserva Alexander Nübel, que lesionou o ligamento do tornozelo e ficará parado entre três a quatro semanas. Corentin Tolisso e Tanguy Nianzou, que também se recuperam de lesão também estão fora.