AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Leon Goretzka e Javi Martínez testam positivo para Covid-19

O técnico do time disse que ambos já foram colocados em quarentena...

Publicado em 29 de Janeiro de 2021 às 16:12

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 jan 2021 às 16:12
Crédito: Reprodução L!TV
Os meio-campistas Leon Goretzka e Javi Martínez, ambos do Bayern de Munique, testaram positivo para Covid-19. Assim, eles desfalcarão o time da Bavária contra o Hoffenhaim neste sábado, às 11h30.Bayern x Hoffenheim: saiba onde assistir e prováveis escalaçõesDe acordo com o técnico do Bayern, Hans-Dieter Flick, ambos já foram colocados em quarentena. Através das redes sociais, Goretzka lamentou ter contraído o vírus e mandou um recado para os fãs.
- Corona é como futebol. Um único contato é suficiente para virar tudo de cabeça para baixo. Eu mantive as regras da coroa em todos os momentos. Ainda assim, eu testei positivo. Por favor, proteja você, sua família e terceiros. Só podemos vencer o Corona juntos!O Bayern também não poderá contar com o goleiro reserva Alexander Nübel, que lesionou o ligamento do tornozelo e ficará parado entre três a quatro semanas. Corentin Tolisso e Tanguy Nianzou, que também se recuperam de lesão também estão fora.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

bayern de munique
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Renomado consultor de gestão, Oscar Motomura morre aos 82 anos
Imagem de destaque
Decisão provisória da Justiça Eleitoral libera Gilvan da Federal para disputar eleições
Grupo Alibaba é um dos interessados em projeto de aeroporto logístico em Guarapari
Gigante chinês negocia com Guarapari a construção de aeroporto logístico

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados