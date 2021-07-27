Leomir comemora invencibilidade do Camboriú na Série B do Catarinense e exalta grupo: ‘União e confiança’

Crédito: Assessoria/divulgação pessoal

Cinco jogos e cinco vitórias. Melhor ataque e segunda melhor defesa. Esse é o início do Camboriú na Série B do Campeonato Catarinense, que, inclusive, já empolga os torcedores. Dessa forma, o time do técnico Celso Rodrigues, pouco a pouco, vem se consolidando como uma das equipes candidatas ao acesso e ao título da Série B.

> Italo conquista ouro no surfe! Veja o resumo do dia dos Jogos OlímpicosEm meio ao bom momento, alguns jogadores do Camboriú começam a se destacar, como é o caso do meio-campista Leomir. O experiente jogador mostrou pés no chão para falar sobre um possível acesso, mas destacou que o grupo está confiante, principalmente, de acordo com ele, com as “ótimas” apresentadas até aqui.

- Tenho certeza que o torcedor pode acreditar que brigaremos até o fim pelo título. Sabemos das dificuldades da competição e que cada jogo será uma final. Mas estamos com confiança porque além dos resultados positivos, nosso time tem tido ótimos desempenhos nas partidas.O Camboriú vem conseguindo unir dois pontos principais na competição: bom rendimento e bons resultados. Qual é o segredo do grupo?

- O segredo do elenco é a união e a confiança. Desde o início nosso grupo tem um bom relacionamento, como uma família. Sem dúvidas, isso tem sido o fator principal para o ótimo campeonato que estamos fazendo até aqui.

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Em quais aspectos o elenco do Camboriú pode evoluir?

- Acredito que estamos desperdiçando algumas chances de gols. Estamos evoluindo, mas ainda temos dificuldade na definição das jogadas. Além disso, devemos procurar minimizar os erros. Claro, com o trabalho diário que está sendo feito pelo grupo, é natural que haja evolução nesses quesitos. O mais importante é continuarmos unidos e trabalhando com muita alegria, que tem sido o diferencial do nosso elenco.