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futebol

Léo Xavier renova contrato com o Vitória

Após um 2020 cercado de lesões, o defensor renovou até dezembro deste ano...

Publicado em 23 de Fevereiro de 2021 às 17:25

LanceNet

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Publicado em 

23 fev 2021 às 17:25
Crédito: Maurícia da Matta/Vitória
Revelado pelo Vitória, o zagueiro Léo Xavier prolongou o seu contrato com o Leão. Agora, o novo vinculo será válido até dezembro deste ano, segundo o portal Bahia Notícias.
+ Flamengo vira favorito para ficar com a taça: veja as contas atualizadas para título, G6 e rebaixamento no Brasileirão
Considerado uma das promessas do clube, o atleta coleciona boas atuações e chegou a integrar alguns treinos da Seleção Brasileira, em 2016.
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Lesões
Apesar da sua permanência, Léo Xavier precisa mostrar que o investimento valerá a pena aos cofres do Leão, já que na temporada passada sofreu com algumas lesões.

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