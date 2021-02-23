Léo Xavier renova contrato com o Vitória

Revelado pelo Vitória, o zagueiro Léo Xavier prolongou o seu contrato com o Leão. Agora, o novo vinculo será válido até dezembro deste ano, segundo o portal Bahia Notícias.
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Considerado uma das promessas do clube, o atleta coleciona boas atuações e chegou a integrar alguns treinos da Seleção Brasileira, em 2016.
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Lesões
Apesar da sua permanência, Léo Xavier precisa mostrar que o investimento valerá a pena aos cofres do Leão, já que na temporada passada sofreu com algumas lesões.