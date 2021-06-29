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Léo treina normalmente e deve ser titular do São Paulo; veja possível escalação para o Majestoso

Zagueiro foi cortado do contra o Ceará, no último domingo, após mostrar sinais de fadiga...
LanceNet

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Publicado em 

29 jun 2021 às 14:32

Publicado em 29 de Junho de 2021 às 14:32

Crédito: Reprodução/Twitter
Durante o treino desta terça-feira (29), o São Paulo teve a volta de um nome importante para o setor defensivo. O zagueiro Léo treinou normalmente com o restante do elenco e deve ser um dos zagueiros titulares para o clássico contra o Corinthians, nesta quarta-feira (30).CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!
O zagueiro seria titular no último domingo (27), na partida contra o Ceará, mas foi cortado do duelo minutos antes do apito inicial devido a uma fadiga. Assim, a comissão técnica optou por poupá-lo, para evitar uma possível lesão.
Nesta terça-feira, porém, Léo treinou normalmente no CT da Barra Funda e deve compor a zaga são-paulina no jogo contra o Timão.
Outro retorno foi de Miranda, embora o zagueiro ainda não deva ir a campo no clássico. Assim, o São Paulo deve ser escalado da seguinte maneira: Volpi; Diego Costa, Bruno Alves e Léo; Daniel Alves, Luan, Liziero, Benítez e Reinaldo; Rigoni e Éder.
Na beira do gramado, Juan Branda deve comandar a equipe, substituindo Crespo, que contraiu a Covid-19.O São Paulo ainda não venceu no Brasileirão. Após sete rodadas disputadas, o time acumula três derrotas e quatro empates, somando apenas quatro dos 21 pontos disputados na competição.
O Tricolor tem pela frente uma missão difícil na oitava rodada. Buscando sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro, a equipe enfrente o Corinthians, fora de casa, na Neo Química Arena, nesta quarta-feira (30), às 21h30.

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