Léo Santos projeta confronto decisivo do Ituano diante da Ponte Preta

Dependendo apenas das próprias forças para avançar ao mata-mata do Campeonato Paulista, o Ituano encara a Ponte Preta no confronto decisivo, deste fim de semana, que irá definir o seu futuro na competição.

Atualmente em segundo lugar no Grupo C, com 18 pontos conquistados, o Galo de Itu avança de fase se vencer o time de Campinas neste sábado, às 16h, no Moisés Lucarelli.

Um dos destaques da equipe dirigida por Mazola Junior, o zagueiro Léo Santos projeta este próximo confronto e os obstáculos que precisam ser superados visando a conquista do resultado positivo.

- Esse jogo vai ter que ser encarado como uma guerra para nós. Lógico que eles possuem os objetivos deles e nós temos o nosso, que é sair com uma vitória e a classificação. Respeitamos o momento da Ponte Preta, pois tenho certeza de que não vai ser uma partida fácil, tanto no jogo como no emocional e, por isso, vamos trabalhar bem essa semana para estarmos preparados - contou.

Já sobre o bom momento do Ituano no Paulistão, Léo Santos enaltece o trabalho coletivo como principal fator da equipe que integra a chave mais equilibrada da disputa.

- Foi um pouco difícil até para se adaptar ao modo de pensar e jeito de jogar da comissão, mas graças a Deus as coisas fluíram. E não apenas comigo, pois a equipe toda absorveu rápido o jeito de jogar e hoje é isso que todos estão vendo. Um Ituano muito produtivo em todos os setores - explicou.

Na rodada passada do Paulistão, o clube de Itu venceu o Red Bull Bragantino por 2 a 0. Permanecendo assim invicto nas três últimas partidas do estadual quando colecionou dois resultados positivos e um empate.