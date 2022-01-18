Léo Santos comemora volta ao Ituano: 'Sempre uma alegria e prazer estar aqui'

Léo Santos está de volta ao Ituano. O atleta cria das categorias de base do clube acumula mais de 100 jogos com a camisa da equipe de Itu e deve ser um dos grandes destaques do grupo na competição. O zagueiro falou sobre a felicidade do seu retorno e a expectativa para o ano.- Sempre uma alegria e prazer estar aqui. Tenho um carinho muito especial pelo clube, os nossos torcedores e a cidade de Itu. A expectativa é a melhor possível, o grupo é qualificado e estamos finalizando uma excelente pré-temporada. Agora é estudar todos os detalhes para a nossa estreia, muito animado e concentrado para fazer um grande ano - disse o defensor.