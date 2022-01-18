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futebol

Léo Santos comemora volta ao Ituano: 'Sempre uma alegria e prazer estar aqui'

Zagueiro, de 27 anos, retorna ao clube após passagem, por empréstimo, no Cruzeiro...
LanceNet

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Publicado em 

18 jan 2022 às 20:17

Publicado em 18 de Janeiro de 2022 às 20:17

Léo Santos está de volta ao Ituano. O atleta cria das categorias de base do clube acumula mais de 100 jogos com a camisa da equipe de Itu e deve ser um dos grandes destaques do grupo na competição. O zagueiro falou sobre a felicidade do seu retorno e a expectativa para o ano.- Sempre uma alegria e prazer estar aqui. Tenho um carinho muito especial pelo clube, os nossos torcedores e a cidade de Itu. A expectativa é a melhor possível, o grupo é qualificado e estamos finalizando uma excelente pré-temporada. Agora é estudar todos os detalhes para a nossa estreia, muito animado e concentrado para fazer um grande ano - disse o defensor.
O atleta natural de Itu se vê no melhor momento da carreira e pronto para fazer um excelente ano de 2022
- Acredito que ao longo de 2021 pude evoluir muito como atleta e esse era um dos meus grandes objetivos. Estou no melhor momento da minha carreira e quero aproveitar esse ciclo e viver grandes dias em 2022 - finalizou.
A estreia do Ituano será no dia 26 de janeiro, às 19h, contra o Novorizontino.
Crédito: LéoSantosvaijogarpeloItuanonadisputadoPaulistão-2022(Foto:Divulgação/Ituano

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