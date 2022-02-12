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futebol

Leo Santos alcança marca expressiva com a camisa do Ituano

Zagueiro chegou aos 65 jogos em Campeonatos Paulistas pela equipe de Itu. Agora ele é o oitavo na relação história do clube...

Publicado em 12 de Fevereiro de 2022 às 09:00

LanceNet

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Publicado em 

12 fev 2022 às 09:00
O zagueiro Léo Santos segue alcançando marcas expressivas com a camisa do Ituano. O jogador, que é natural de Itu, se tornou o oitavo atleta da história do clube em partidas pelo Paulistão. Ele possui um total de 65 jogos no momento.A marca foi alcançada na última rodada do Paulistão deste ano. Contra o Água Santa, Léo Santos, inclusive, marcou um dos gols da equipe de Itu. Foi o seu oitavo anotado em dez edições que disputou do torneio.
O zagueiro, que fez parte do elenco que faturou o título Paulista em 2014, será uma das atrações do Ituano na partida deste final de semana. O adversário será o Santos, neste domingo, às 16h (de Brasília). A equipe de Itu tem oito pontos conquistados em cinco partidas disputadas.
Crédito: LeoSantosseguecomoumdosdestaquesdoItuanonadisputadoPaulistão (Foto:Divulgação/Ituano

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