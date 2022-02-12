Leo Santos alcança marca expressiva com a camisa do Ituano

O zagueiro Léo Santos segue alcançando marcas expressivas com a camisa do Ituano. O jogador, que é natural de Itu, se tornou o oitavo atleta da história do clube em partidas pelo Paulistão. Ele possui um total de 65 jogos no momento.A marca foi alcançada na última rodada do Paulistão deste ano. Contra o Água Santa, Léo Santos, inclusive, marcou um dos gols da equipe de Itu. Foi o seu oitavo anotado em dez edições que disputou do torneio.