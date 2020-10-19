Léo Santin fala sobre formação de atletas nos EUA em comparação com o Brasil: 'Falta sangue nos olhos'

Crédito: Arquivo Pessoal

Não é segredo para ninguém que o jogador brasileiro é valorizado quando começa a jogar fora do país. Parte importante deste processo é a formação do atleta. Na visão de Léo Santin, diretor técnico das categorias de base do United Soccer Club, nos Estados Unidos, a formação de jogadores brasileiros é bem diferente se comparado aos americanos.

- O desempenho de um atleta profissional nos jogos diz muito sobre o seu processo de formação. É algo que quase todos negligenciam. É na base que se constrói o conhecimento fundamental do futebol, que se aprende as técnicas e se explora as capacidades individuais de cada atleta - comentou.Falhas técnicas em determinados fundamentos são normais na vida de um atleta, sendo assim, não é apenas de talento que se consagra um craque, é necessário muito treino. Para Santin, os EUA ainda possuem falhas nesse processo, principalmente na parte tática e de entendimento do jogo. Na sua visão, os americanos priorizam muito a parte física.

- A formação aqui é um assunto bastante complexo, mas como brasileiro e responsável pelo departamento técnico do clube que estou, posso dizer que aqui eles não possuem um padrão de jogo, eles não sabem o que querem ver quando assistem um jogo. Eles priorizam a capacidade física do jogador, então você sempre vai ver jogos muito rápidos, de transição rápida, jogo de primeira e segunda bola, muita disputa física, e quase nunca com qualidade técnica e tática, e quando isso é exigido, os garotos sofrem e dificilmente se adaptam a esses fundamentos, diferente do Brasil, e até mesmo da Argentina e Uruguai, que somos enraizados no futebol, temos a cultura no futebol, e é normal, desde a formação, o atleta se deparar com velocidade, técnica e tática tudo junto no processo formativo - revelou o treinador.

Ainda comparando as categorias de base dos dois países, o ex-auxiliar da Francana e Botafogo-SP diz que a diversidade esportiva dos EUA interfere muito na sequência do jogador no “soccer” e que para os atletas se equiparar com os brasileiros, ainda faltam alguns pontos específicos e fundamentais, como o psicológico.