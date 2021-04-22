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futebol

Leo Santin conquista título da Open Cup com a equipe sub-12 nos EUA

Equipe do sub-14 do Guarani participou desta competição em 2013 e o Monterrey, do México, participou no ano passado
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Publicado em 22 de Abril de 2021 às 14:41

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 abr 2021 às 14:41
Crédito: Arquivo Pessoal
Um dos maiores torneios dos Estados Unidos, o Open Cup, contou com a participação de um brasileiro no comando de três equipes das categorias de base do United Soccer Club. Das três equipes, Léo Santin foi campeão com a sub-12 e com o sub-10 - neste, o treinador não participou da disputa final - e vice-campeão com o sub-11.
- Foi um final de semana de competições. Com a categoria sub-12 disputamos quatro jogos. O primeiro ganhamos de 3 a 0, no segundo de 4 a 2, o terceiro de 9 a 0, e na final, ganhamos de 4 a 0. O clube em si foi muito bem no torneio, ganhou cinco das sete categorias que disputou, e foi muito importante para todos os envolvidos, são frutos de um trabalho bem aplicado - comenta o treinador natural de Ribeirão Preto, estado de São Paulo.Neste ano, o torneio reuniu equipes dos estados do Alabama e Tennessee. Em 2013 o Guarani, de Campinas, também participou das competições com a categoria sub-14. E o Monterrey, do México, está sempre presente.
- É um torneio até que grande, mas posso dizer que foi uma grande preparação para a competição de maio, que é em Tenesse. Além de maior e ter mais equipes participando, tem um valor mais nobre para o clube - completou
As equipes de 2010 e 2011, que também foram treinadas e comandadas por Leo, conseguiram boas colocações no Open Cup.
- No geral, pude ver que tudo o que treinamos foi colocado em prática na competição. Essas outras duas categorias eu só não participei do último jogo, porque os horários não batiam e fui comandar outra equipe, mas como profissional, estou muito feliz com o resultado de todos, principalmente daqueles que pude trabalhar de perto - finaliza.

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