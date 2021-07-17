Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Léo recebe terceiro cartão amarelo e vira desfalque para o São Paulo na partida contra o Flamengo
futebol

Léo recebe terceiro cartão amarelo e vira desfalque para o São Paulo na partida contra o Flamengo

Com a suspensão no Brasileirão, o zagueiro se torna mais um desfalque importante em meio a um momento de muitas lesões desgastes físicos do Tricolor Paulista...

Publicado em 17 de Julho de 2021 às 19:48

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 jul 2021 às 19:48
Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net
Na partida do São Paulo neste sábado (17), contra o Fortaleza, no Morumbi, o zagueiro do Tricolor Paulista, Léo, recebeu seu terceiro cartão amarelo no Brasileirão e, por isso, está suspenso por uma partida na competição. Assim, Léo desfalcará o time na partida contra o Flamengo, no Maracanã, no próximo domingo (24), às 16h.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!
Na partida que marcou a 12ª rodada do Brasileirão, o zagueiro jogou muito bem e, mesmo com a derrota por 1 a 0 para o Fortaleza no Morumbi, foi um dos melhores jogadores em campo, sendo importante para impedir o gol do time visitante em alguns lances perigosos.
Entretanto, com o terceiro cartão recebido ainda no primeiro tempo, o zagueiro será um desfalque muito impactante para o time, que carece de opções para substituí-lo como zagueiro pelo lado esquerdo.
É importante ressaltar que o Tricolor sofre com muitos desfalques, como, por exemplo, Miranda, Luciano e Rigoni, que estão em etapa avançada de suas recuperações físicas após lesões.O São Paulo volta a campo na próxima terça-feira (20), às 21h30 (horário de Brasília), para enfrentar o Racing, na Argentina, pela partida de volta das oitavas de final da Libertadores.
O time empatou por 1 a 1 com o Racing no jogo de ida, disputado no Morumbi e, assim, entra em campo já sendo eliminado pelo placar de 0 a 0.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Mulher roncando
Roncar é perigoso? Especialista explica os riscos e como tratar o problema
Cantor Roberto Carlos comemora os 85 anos em show em Cachoeiro de Itapemirim
Roberto Carlos emociona fãs em show de aniversário em Cachoeiro de Itapemirim
Imagem de destaque
'O dilema de Malaca': por que outra passagem crítica para a navegação gera preocupação no comércio global

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados