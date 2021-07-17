Léo recebe terceiro cartão amarelo e vira desfalque para o São Paulo na partida contra o Flamengo

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net

Na partida do São Paulo neste sábado (17), contra o Fortaleza, no Morumbi, o zagueiro do Tricolor Paulista, Léo, recebeu seu terceiro cartão amarelo no Brasileirão e, por isso, está suspenso por uma partida na competição. Assim, Léo desfalcará o time na partida contra o Flamengo, no Maracanã, no próximo domingo (24), às 16h.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

Na partida que marcou a 12ª rodada do Brasileirão, o zagueiro jogou muito bem e, mesmo com a derrota por 1 a 0 para o Fortaleza no Morumbi, foi um dos melhores jogadores em campo, sendo importante para impedir o gol do time visitante em alguns lances perigosos.

Entretanto, com o terceiro cartão recebido ainda no primeiro tempo, o zagueiro será um desfalque muito impactante para o time, que carece de opções para substituí-lo como zagueiro pelo lado esquerdo.

É importante ressaltar que o Tricolor sofre com muitos desfalques, como, por exemplo, Miranda, Luciano e Rigoni, que estão em etapa avançada de suas recuperações físicas após lesões.O São Paulo volta a campo na próxima terça-feira (20), às 21h30 (horário de Brasília), para enfrentar o Racing, na Argentina, pela partida de volta das oitavas de final da Libertadores.