Léo Porto comemora poder de reação do Fortaleza

Ainda sem um técnico, o Fortaleza voltou a campo no fim de semana e bateu o Caucaia pelo Campeonato Cearense, algo que ajudou a acalmar o ambiente dentro do clube.
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Na coletiva de imprensa, o auxiliar Léo Porto, que comanda o time de maneira interina, comemorou a resposta dos jogadores após a queda na Copa do Nordeste.
‘Foi uma vitória importante, logo após uma eliminação. Precisávamos dar uma resposta em campo, com postura agressiva e buscando sempre o gol. Estou contente com o empenho de todos, mais contente pelo que os jogadores fizeram. O mérito de todos eles’, afirmou.
Agora, o Fortaleza volta a campo na próxima quarta-feira, quando encara o Pacajus, pela 3ª rodada do Estadual.