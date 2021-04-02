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futebol

Léo Pereira vibra com gol e fala sobre chances no Grêmio: 'Oportunidade da vida'

O jovem marcou um dos gols na partida contra o São Luiz, na última quarta-feira (31), no empate em 2 a 2 em Ijuí
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Publicado em 02 de Abril de 2021 às 14:49

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 abr 2021 às 14:49
Crédito: Jovem acumula experiência na temporada sob o comando de Renato Portaluppi (Lucas Uebel/Grêmio FBPA
O time do Grêmio tem dado oportunidade para diversos jovens no início da temporada de 2021, principalmente no Gauchão. O atacante Léo Pereira, de 20 anos, é um dos que tem ganhando chances. >Tabela do Campeonato Gaúcho antes do Grenal Na última partida do Tricolor, contra o São Luiz, o jogador balançou as redes no empate fora de casa por 2 a 2. Foi o primeiro gol do jogador na temporada e também com a camisa do Grêmio.
Não à toa, Léo valorizou o momento e explicou o que sentiu:
- Sensação de felicidade, foi uma coisa que eu tanto esperava e aconteceu. Só tenho a agradecer a Deus, ao Renato e a toda a comissão pela oportunidade que tem me dado. Ali na hora só pensei em querer comemorar, não estava acreditando que estava acontecendo.
A partida válida pela oitava rodada do estadual foi a quinta de Léo pelo Tricolor na temporada. Já havia atuado em outras três pelo estadual e também entrou no duelo contra o Ayacucho-PER, pela Libertadores.
- Eu avalio como a oportunidade da vida, porque todos nós atletas da base tem o sonho de estar junto com a equipe principal. E todos eles falam que a gente tem que subir e fazer acontecer, graças a Deus estou tendo a chance de mostrar meu valor. Sempre vou manter meu foco, dar o meu melhor para ajudar a equipe - finalizou.

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