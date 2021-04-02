Léo Pereira vibra com gol e fala sobre chances no Grêmio: 'Oportunidade da vida'

Crédito: Jovem acumula experiência na temporada sob o comando de Renato Portaluppi (Lucas Uebel/Grêmio FBPA

O time do Grêmio tem dado oportunidade para diversos jovens no início da temporada de 2021, principalmente no Gauchão. O atacante Léo Pereira, de 20 anos, é um dos que tem ganhando chances. >Tabela do Campeonato Gaúcho antes do Grenal Na última partida do Tricolor, contra o São Luiz, o jogador balançou as redes no empate fora de casa por 2 a 2. Foi o primeiro gol do jogador na temporada e também com a camisa do Grêmio.

Não à toa, Léo valorizou o momento e explicou o que sentiu:

- Sensação de felicidade, foi uma coisa que eu tanto esperava e aconteceu. Só tenho a agradecer a Deus, ao Renato e a toda a comissão pela oportunidade que tem me dado. Ali na hora só pensei em querer comemorar, não estava acreditando que estava acontecendo.

A partida válida pela oitava rodada do estadual foi a quinta de Léo pelo Tricolor na temporada. Já havia atuado em outras três pelo estadual e também entrou no duelo contra o Ayacucho-PER, pela Libertadores.